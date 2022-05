“Stranger Things” resucita esta canción de hace 37 años

Courtesy of Netflix

En 1985 llegó la primera película de “Terminator”, la mítica “Dune” y empezaba la franquicia que encumbró a Eddie Murphy, “Superdetective en Hollywood”. En la radio triunfaba A-ha, Sting y Simply Red, pero pasaba desapercibido un tema que acaba de resucitar gracias al estreno de la última temporada de “Stranger Things”. “Running Up That Hill” ha salido de los pocos y escogidos cassetes para ser una de las canciones más buscadas gracias a que sea la salvación del personaje de Max.

Kate Bush nació en 1958 y lo tenía todo para triunfar: cantante, compositora, bailarina y productora inglesa y había conseguido llegar a lo más alto de las listas inglesas en 1978 con “Wuthering Heights” (”Cumbres borrascosas”). Intentó repetir su éxito en todo el mundo lanzando disco tras disco y tema tras tema con éxitos siempre entre los 40 más escuchados gracias a que lanzó hasta 10 álbumes de estudio.

En 1985 lanza “Hounds of love” consiguió arrebatar a Madonna (”Like a Virgin”) del número uno sobre todo gracias al single “Running Up That Hill”, que alcanzó el número 3 en las listas del Reino Unido y volvió a presentar a Bush a los oyentes estadounidenses, subiendo al número 30 en el Billboard Hot 100 en noviembre de 1985.

La cantante, todavía viva con 63 años, ha visto como el tema ha sido utilizado por los hermanos Duffy para darle climax a potentes escenas de la cuarta temporada de su “Stranger Things” en la que el personaje de Max (Sadie Sink) lo escucha con su walkman y auriculares. La escena ha puesto la canción en el número 1 de iTunes, y en el 106 de las 200 canciones más escuchadas ahora mismo en Spotify.

Para aquellos que se fijan en los detalles, también Winona Ryder es una gran fan de la artista y en la serie se la ve en varias ocasiones con camisetas de la artista británica. Esta es la lista de la banda sonora de la seria que recupera muchos clásicos de los años 80:

1. “Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix)” — Journey

2. “California Dreamin’” — The Beach Boys

3. “Psycho Killer” — Talking Heads

4. “Running Up That Hill” — Kate Bush

5. “You Spin Me Round (Like a Record)” — Dead or Alive

6. “Chica Mejicanita” — Mae Arnette

7. “Play With Me” — Extreme

8. “Detroit Rock City” — KISS

9. “I Was A Teenage Werewolf” — The Cramps

10. “Pass The Dutchie” — Musical Youth

11. “Wipeout” — The Surfaris

12. “Object Of My Desire” — Starpoint

13. “Rock Me Amadeus (The Gold Mix)” — Falco

14. “Travelin’ Man” — Ricky Nelson

15. “Tarzan Boy” — Baltimora

16. “Dream A Little Dream Of Me” — Ella Fitzgerald & Louis Armstrong