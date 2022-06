Sharonne se corona como la nueva superestrella de «Drag Race España»

La segunda edición de ‘Drag Race España’ ya tiene ganadora. Tras diez semanas de intensos retos de costura, interpretación, comedia o incluso canto, llegaba el momento de decidir quién era la segunda superestrella drag española.

Las finalistas tenían una complicada tarea por delante y uno de sus retos más complicados: escribir su propio verso y defender una coreografía para una canción que pudiese llevarlas al cielo. Una final por todo lo alto que contó todas las concursantes de la segunda temporada.

Finalmente, Sharonne ha sido la elegida para llevar la corona y proclamarse así en la vencedora de la segunda edición del programa de ATRESplayer PREMIUM. Carmen Farala, ganadora de la primera edición, fue la encargada de pasar el testigo y coronar a la vencedora.

Durante diez semanas, las finalistas han superado todo tipo de pruebas que han sacado todo lo que tenían dentro. Una carrera de fondo por hacerse con los 30.000 euros de premio.

En esta gran final, las finalistas estuvieron rodeadas de todas sus compañeras. Ariel Rec, Diamante Merybrown, Drag Sethlas, Jota Carajota, Juriji Der Klee, Marisa Prisa, Onyx y Samantha Ballentines acompañaron a Sharonne, Estrella Xtravaganza, Marina y Venedita Von Däsh en su noche más importante.

La decisión, sin embargo, estaba en manos de Supremme de Luxe y el resto de miembros del jurado: Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Ellos tenían la última palabra una vez pudieron ver el gran espectáculo que cada una de las finalistas había montado para su coronación.

Sharonne: “Esta corona es para las mujeres de mi vida”

Sharonne entró pisando fuerte en el taller de ‘Drag Race España’ desde el primer día. Señalada por sus compañeras como una de las favoritas para hacerse con la corona desde el principio, Sharonne siempre ha asegurado que no tenía nada claro llegar a la final del programa.

“Esta corona es un premio a todo el tiempo que le he dedicado al drag. Llevo años dedicándome a este arte y luchando por nuestros derechos. Subiéndome a un escenario y diciendo que estamos ahí porque nos lo merecemos y porque nos tienen que escuchar”, aseguró Sharonne una vez coronada.

“He crecido entre mujeres y soy como soy y estoy donde estoy por ellas. Las homenajeo y las idolatro. No se me ocurre otra manera que dedicar esta corona es para las mujeres de mi vida, mis hermanas y me madre, que son las verdaderas reinas de mi vida”

Finalista de ‘Tu cara no me suena todavía’ y ahora vencedora de la segunda edición de ‘Drag Race España’. Durante dos temporadas ha sido MC del espectáculo ‘The Hole’ y ha interpretado a varios de sus personajes. Ha cosechado éxitos dentro y fuera de España con su espectáculo ‘The big star show’.

‘Drag Race España’ triunfa en ATRESplayer PREMIUM

‘Drag Race España’ ha vuelto a hacer historia en todo el mundo y la segunda edición se ha convertido en la mejor valorada de la franquicia en IMDB recibiendo aplausos y buenas críticas a lo largo y ancho de numerosos territorios.

El estreno de la segunda edición supuso un nuevo récord para el programa y mejoró sus resultados un 50% respecto a la primera temporada, consagrando la marca en nuestro país y confirmando la expectación que había en torno al regreso del formato ‘Drag Race España’ a ATRESplayer PREMIUM.

Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos en esta segunda temporada. Tras la emisión de sus primeros episodios, los seguidores han comentado el alto nivel que hay entre las reinas, que consiguen dar un paso más y superan las expectativas con creces.

Más allá de su emisión, los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las redes sociales se llenan de imágenes de grupos de amigos que no se pierden cada emisión. Varios locales de todo el país han ido emitiendo el programa original de ATRESplayer PREMIUM y las salas se llenan para ver el formato en comunidad, lo que hace todavía más especial este programa.

‘Drag Race’, un fenómeno internacional único

Con 14 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’s Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda y ya prepara nuevas ediciones en Francia o Italia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 24 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.