Antena 3 desvela el nombre de los coaches de la próxima edición de “La Voz Kids”

‘La Voz Kids’ volverá a resonar en Antena 3 más fuerte que nunca. La cadena ya prepara la próxima edición del talent show de más éxito internacional. Presentado por Eva González, ‘La Voz Kids’ arranca los preparativos de su cuarta edición en Antena 3 después de haberse consagrado como un éxito de audiencias.

Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián Yatra serán los coaches de esta potente edición de ‘La Voz Kids’ que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de ‘La Voz Kids’.

Todos ellos ya conocen el formato. Aitana, David Bisbal y Sebastián Yatra repiten como coaches después de triunfar en la edición que actualmente se emite en Antena 3. Rosario regresa al programa en el que se convirtió en una de las coaches más queridas por la audiencia y por los pequeños.

‘La Voz Kids’ emite actualmente su tercera edición en Antena 3 y continúa siendo un éxito de audiencia, siendo en estos momentos el talent show más visto. ‘La Voz Kids’ es líder de la noche de los viernes y de los sábados en su media de temporada.

‘La Voz Kids’, como el resto de ediciones, también se podrá disfrutar fuera de España a través de Antena 3 Internacional y ATRESplayer PREMIUM Internacional.

Aitana

Artista femenina número 1 en España e icono de moda y tendencia. En apenas cuatro años se ha convertido en una de las artistas del universo musical con mayor proyección internacional. En países como México y Estados Unidos su popularidad no deja de crecer y ya ha certificado allí (US) Disco de Platino y Disco de Oro a través de RIAA, la entidad que valida estos reconocimientos de forma oficial, sumando un total de 37 discos de platino y 13 discos de oro desde que arrancó su carrera musical en 2018, todo un palmarés hasta ahora nunca visto en un artista nuevo en España en tan corto periodo de tiempo.

Fue la artista española más escuchada en Spotify en 2021 (#311 más escuchada en el mundo), acumulando más de 100 millones de reproducciones globales y consiguiendo el fenómeno musical del año con ‘Mon Amour Remix’ ft Zzoilo, tema con el que han traspasado fronteras con una performance inigualable posicionándose desde el inicio en el TOP 50 Global de Spotify.

Otros éxitos recientes son las colaboraciones con artistas como Nicki Nicole (‘Formentera’) con más de 45 millones de reproducciones confirman con holgura el carácter ascendente de su trayectoria o su actual single ‘En El Coche’ consiguiendo uno de los mejores debuts de temas en solitario hasta la fecha.

Habitual en las red carpets de los más prestigiosos galardones nacionales e internacionales, nominada 2 años consecutivos al Latin Grammy 2019/2020. En 2021 suma los siguientes reconocimientos: LOS40 MUSIC AWARDS ‘Mejor Artista en Directo’, PREMIO ONDAS NACIONAL DE MÚSICA ‘Fenómeno Musical del Año’, MTVEMA ‘Mejor Artista España’ y ELLE STYLE AWARDS ‘Premio Revolución Musical’, además del PREMIO ODEON ‘Mejor Canción’, galardón con el que inauguraba este año de éxitos, avalando así una trayectoria ascendente e imparable.

La conexión de Aitana con el público millennial es muy poderosa. Es embajadora de firmas internacionales como Yves Saint Laurent y TOUS. Además de otras grandes marcas como Rimmel London, Coca-Cola, GHD, Multiópticas o Mc Donalds que han confiado en ella para sus campañas o tienen proyectos activos en la actualidad, como PUMA, Pantene, Disney o Netflix. Lógico, porque es la artista femenina española con mayor número de seguidores y engagement en redes sociales, un descomunal 16% de ratio la lleva a confirmar su estrecha relación con los fans en sus RRSS.

En cuanto a su música, continuos números 1 en charts y la pulverización de récords de streams y views en España desde el inicio de su carrera avalan el éxito sin precedentes de su proyecto musical y, no solo en el “universo digital”, también la artista femenina que más discos vendió con su último lanzamiento 11 Razones. Conviene recordar que Aitana ha desplegado esta explosión artística y expresiva en los escenarios, con ‘11 RAZONES TOUR”, la más emocionante y memorable gira hasta la fecha de más de 30 conciertos que acumula un total de 23 SOLD OUTS y + de 100.000 asistentes.

Posicionada en el TOP 100 del ranking de las mejores giras de 2021 según la publicación americana POLLSTAR y #7 en el ranking Europeo. En Septiembre de 2022, arrancará ‘11 RAZONES + TOUR’ 2022 como continuación de su exitosa gira ‘11 Razones Tour’, 7 únicos conciertos en los recintos más emblemáticos de nuestro país (4 de ellos completamente agotados en un breve periodo de tiempo).

David Bisbal

Ganador de 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, entre los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula, David Bisbal es reconocido a ambos lados del Atlántico por su carrera de casi 20 años en los cuales ha conseguido 11 Discos de Diamante por las ventas de sus discos y vender más de 5 millones de Tickets de sus más de 1000 conciertos en todo el mundo, los últimos de ellos en 2020 con su ‘TOUR ÍNTIMO’.

David Bisbal ha actuado en recintos tan míticos, como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris y ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocio Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solis, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, TINI, y más recientemente en este último año Aitana o la estrella country norteamericana Carrie Underwood.

Es un artista que acumula más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones, entre las que encontramos sus últimos éxitos ‘A partir de hoy’ con Sebastian Yatra, ‘Perdón’ con Greeicy y ‘Bésame’ con Juan Magán, ‘Abriré la Puerta’ junto a Alejandro Fernandez o las más recientes ‘Si tú la quieres’ con Aitana que alcanza ya los 80 millones de views y ‘Tears of Gold’ (feat Carrie Underwood).

Con más de 2 Millones de subscriptores en su canal de Youtube, supera la cifra de 1,2 billones de vistas de sus videos. Además, David Bisbal es uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 20 millones. Y que destaca por su enorme labor social y humanitaria a nivel nacional e internacional. En 2017 fue nombrado EMBAJADOR DE UNICEF ESPAÑA para todo el mundo.

Su último disco, ‘En tus planes’, supera ya el triple platino en España y varios países latinoamericanos, y entró directamente al número 1 de la lista de ventas en nuestro país, puesto en el que se mantuvo durante 4 semanas consecutivas. Acaba de recibir el Premio Odeón 2021 al mejor álbum Pop con ‘En tus planes’. Recientemente presentó su nuevo single ‘Vuelve, vuelve’ la primera colaboración de manos de David Bisbal junto a la artista mexicana Danna Paola, dos de los talentos de la escena musical global más importantes.

Su gira mundial EN TUS PLANES recorrerá España en 2021, además de varios países europeos, latinoamericanos y USA. Los conciertos de David Bisbal sorprenden de principio a fin, en ellos no existe un solo minuto para el descanso. La enorme energía del artista se contagia a un público que no deja de cantar y bailar durante la actuación, a lo que también contribuye un repertorio que después de tanto tiempo ha ido creciendo enormemente, incorporando nuevos éxitos y en el que todas las canciones han sido auténticos números 1, además de una producción moderna y muy visual.

David Bisbal celebra sus 20 años de carrera con el lanzamiento de su disco recopilatorio ‘20 Años Contigo’. Un álbum cargado de sus mejores canciones y temas más importantes. 20 años reunidos en un recopilatorio cuyo repertorio ha sido seleccionado de forma muy personal por el artista almeriense.

Rosario

El 4 de Noviembre de 1963, ‘La Faraona’, como se conocía por entonces a la gran Lola Flores, hacía un pequeño parón en su meteórica y exitosa carrera artística, para traer al mundo su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Antonio González, más conocido como ‘El Pescaílla’. Rosario fue el nombre que se le puso a la pequeña.

Rosario tuvo su primer a cercamiento con el mundo del espectáculo a los cinco años, al participar como actriz en varias películas y series de televisión, posteriormente y ya en plena adolescencia protagonizó películas como “Calé”, la gran obra de Federico García Lorca, “Mariana Pineda”, y la película “Colegas” de Eloy de la Iglesia, junto a su hermano Antonio.

Pero Rosario lleva la música y el baile en la sangre, y en 1984 hace su primera incursión en el mundo de la música con un mini LP ‘Vuela de noche’. Más tarde, en 1992, graba el que se considera su primer disco, ‘De Ley’, compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y que lograría un gran éxito gracias a canciones como ‘Mi gato’ o ‘Sabor, sabor’, títulos que ya forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. En 1994 repite éxito de crítica y ventas con ‘Siento’, de nuevo compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y producido por Fernando Illán.

En 1996 ve la luz su tercer disco ‘Mucho por vivir’, un claro homenaje a la memoria de su hermano, muestra de ello es la canción extraída como primer single “Qué bonito”, escrita y compuesta por Rosario y que se convierte en su claro éxito personal. De este disco se venden más de 400.000 copias en nuestro país.

Después del éxito obtenido con sus tres primeros discos, llegando a vender cerca del millón de copias en España, Rosario decide introducirse de lleno en el rock sin perder sus raíces gitanas y es así como ‘Jugar a la locura’ aparece en 1999. Este es un disco arriesgado al que Rosario aporta la composición de diez de sus once canciones y logra por vez primera ser nominada al Grammy Latino.

En 2001 se edita ‘Muchas Flores’, quizás el disco más rumbero y que más la identifica de todos los aparecidos hasta el momento, donde la artista recupera sus raíces gitanas más puras, versionando dos canciones que popularizó su madre junto a El Pescaílla, ‘La Casa en el aire’ y ‘Meneíto’. Todo un homenaje a la rumba catalana y, por ende, a su padre en la canción que abre el disco ‘Al son del tambor’.

Después llegó ‘De mil colores’ con temas compuestos en su mayoría por Rosario. Canciones donde se fusionan magistralmente la rumba y la bossa nova, la guitarra flamenca y el tres cubano, el funk y la balada. De nuevo con este disco Rosario es galardonada con un premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Femenino.

En 2006, se lanzaba al mercado su octavo disco ‘Contigo me voy’, siendo este uno de sus trabajos más maduros y coherentes. Y dos años más tarde Rosario publica su noveno disco ‘Parte de mí’, un disco de versiones que supone un viaje por su ‘universo musical’. La banda sonora de su vida y un homenaje a las canciones que le han llenado el alma. Con este disco Rosario consigue un gran éxito de ventas y crítica. El disco muy pronto se certifica el Disco de Platino en España y se mantiene entre los discos más vendidos. Con ‘Parte de mí’, Rosario logra que de nuevo la nominen para el Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino del Año 2008. Entre otros galardones, ‘Parte de mi’ consigue también un Premio Ondas de la Música 2008 al mejor álbum del año, una nominación a los premios 40 principales 2008 como Mejor Álbum y una nominación como Mejor Artista del Año. Este mismo año le conceden también el premio Cadena Dial 2008 por Mejor Álbum, y el premio Micrófono de Oro 2009 en la Categoría de Música.

En noviembre de 2009, un nuevo proyecto discográfico sale a la luz, un nuevo disco de versiones titulado “Cuéntame”, dónde Rosario recopila grandes temas de las décadas de los ‘70s y ‘80s, y que forman parte de la banda sonora de la serie de TVE ‘Cuéntame cómo pasó’. Por este disco Rosario recibió en 2010 la nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Vocal Femenina.

En 2010 Rosario viaja a Los Ángeles a grabar y dar forma a once de las canciones que ha compuesto en los tres últimos años. Es aquí donde Rosario da vida a ‘Raskatriski’ título que da nombre a una rumba catalana que la artista rescata de su infancia en recuerdo a un ritmo que se bailaba en su casa. Un álbum compuesto por 11 canciones compuestas por ella donde la artista vuelve a sus orígenes y reivindica el sonido ‘Gypsy Funky’ en una mezcla explosiva de rumbas, funky, soul, bossanova y baladas al más puro estilo Rosario.

2013 es el año del regreso a nivel discográfico, evolucionando una vez más y mostrando ese mestizaje que forma parte de su música. El tema ‘Yo Me Niego’ muestra influencias claras de sus raíces fusionadas con sonidos soul, en uno de los temas más aplaudidos del año. Su álbum ‘Rosario’ fue nominado a los Grammys en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y con él, recorrió España y Latinoamérica, en otra de sus exitosas giras.

En noviembre de 2016 lanzó su nuevo álbum de estudio ‘Gloria a ti’, con un claro retorno a las influencias del flamenco y un sentido homenaje a su familia, retomando la voz de su hermano para una canción a dúo, y uno de los vestidos de su madre que aparece en la portada del disco.

El año 2017 fue un año muy activo en el que se dedicó a presentar su disco en México, Costa Rica, Estados Unidos, México y, por supuesto, España. A final de 2017, Rosario lanzó un álbum en directo ‘Noche de Gloria en el Teatro Real’ donde canta sus mejores éxitos y se acompaña de algunos de los mejores artistas españoles.

En 2021, Rosario publicó su nuevo disco de estudio: ‘Te lo digo todo y no te digo na’ es, en palabras de Rosario, “una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. Una vez terminado me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo. En 2022, Rosario vuelve a los escenarios de España y el resto del mundo, enseñando lo mejor de su repertorio y repasando los temas de su nuevo disco en la gira ‘Te lo digo todo y no te digo na’.

Sebastián Yatra

El concepto de Sebastián Yatra es demasiado bueno para ser cierto. Un hombre bilingüe colombiano-americano, guapo, talentoso y creativo, que no puede ser encasillado en un solo género. Se deja llevar por la pasión de su música, sus palabras evocan emociones y su seductora voz derrite los corazones de todo el mundo. Sin embargo, Yatra no es una ilusión que surgió en la mente de un escritor, sino que es muy real. Y en su tercer álbum, ‘DHARMA’, el mundo entero se enamorará de Yatra, uno de los reyes de la nueva ola.

“Dharma es aceptar tu realidad, tu destino”, dice Yatra de la palabra que eligió como título de su álbum, un término que descubrió leyendo el libro de Yuval Noah Harari, Sapiens: Una Breve Historia de la Humanidad. “Es todo lo que llega a tu vida que es increíble por todo lo bueno que haces. Tu aceptas tu realidad y no temes que la vida no sea perfecta. Cuando entras al estado de dharma y aceptas la realidad, eres lo que eres. Eso es todo”.

Originalmente de Medellín, Colombia, Yatra se mudó a Miami, Florida a los 5 años. Es el mayor ejemplo de la experiencia latina de ambos lados, tanto de un latinoamericano como de una persona criada en los Estados Unidos. Su experiencia multi dimensional directamente influencia la música que escuchaba cuando era adolescente incluyendo Blink 182, Ricky Martin y todo lo que se encuentra en medio. Eventualmente, comenzó escribiendo canciones a los 12 años y unos años después lanzó su primer hit, “El Psicólogo”, en su país natal, Colombia.

En 2017, la industria musical mundial se fijó en el joven Yatra con el lanzamiento de su primer megahit, “Traicionera”, un reggaetón con toques de EDM que lo presentó adecuadamente como un artista listo para romper la norma. En 2018, lanzó su álbum debut, ‘Mantra’, y en 2020, su segundo álbum, ‘Fantasía’, que debutó en el número 1 de las listas de pop latino de Billboard y ambos están certificados como 2X Platino por la RIAA.

Hoy, aceptándose a sí mismo y a todos sus dones, el joven de 27 años vive el momento. Está aceptando plenamente su éxito, que incluye la acumulación de 19.200 mil millones de streams y más de 25.6 oyentes mensuales en Spotify, convirtiéndose en uno de los 100 artistas con más streams en la plataforma. Los premios y nominaciones de Yatra incluyen los GRAMMYs (1 nominación), los Latin GRAMMYs (9 nominaciones), los Latin American Music Awards (4 victorias), los Latin Billboard Awards (4 nominaciones), el Premio Lo Nuestro (3 victorias), los MTV EMAs (3 victorias), los ASCAP Latin Awards (5 victorias) y los Kid Choice Awards (4 victorias).

Recientemente, se ha convertido en miembro oficial del reino de Mickey Mouse a través de la aclamada película ‘Encanto’, aclamada por la crítica, que prometo ser nominada al Oscar y que es la obsesión actual de la cultura pop. Yatra canta la canción de amor más importante, ‘Dos oruguitas’ en la banda sonora de la película dirigida por Lin-Manuel Miranda. Formar parte de Encanto, que está basada en Colombia, es un sueño hecho realidad para un chico que parece estar hecho a la medida para ser un príncipe de Disney en cualquiera de sus cuentos de hadas. Incluso la forma en que conectó con el genio Miranda fue pura casualidad.

Hoy en día, ‘Dos oruguitas’ es la canción de Yatra que más veces se ha colocado en el Billboard (número 1 en las listas de pop latino), está en el Top 50 de las listas de Spotify en Estados Unidos y está nominada a los Globos de Oro y es una gran candidata para recibir la nominación a mejor canción en los Oscar.

Toda esa gran energía sigue volcándose en las canciones de ‘DHARMA’, así como la diversidad y la plétora de sonidos que sólo Yatra puede ofrecer. Ya sea vallenato/flamenco (el tema principal con Rosario y Jorge Celedón), cumbia (‘Amor Pasajero’), reggaeton (‘Regresé’ con Justin Quiles y L-Gante), rock (‘Las Dudas’ con Aitana) o una balada (con la extraordinaria compositora Elena Rose), Yatra suena auténticamente Yatra en cada tema.

Por ejemplo, ‘Tacones Rojos’ es Yatra al pie de la letra. En una época en la que los artistas prefieren la lujuria al amor, Yatra lanza una exuberante canción pop sobre la chica de sus sueños. Y un público que solo escuchaba perreo exigió más. Hasta la fecha, ha conseguido más de 246 millones de streams en Spotify.

En ‘Pareja del Año’ que ya es 8 veces platino, en lugar de ir barra por barra con Towers, Yatra le invita a entrar en su mundo pop y crean el tipo de caramelo para dar una serenata a tu pareja en el día de los enamorados. El clip musical debutó como el vídeo número 1 de YouTube, y hasta el día de hoy ha acumulado más de 353 millones de visitas. Además, en una victoria rotunda, fue seleccionado como la “Colaboración favorita de los fans” por los lectores de la revista Billboard, así como en el Top 4 del Top 200 de Spotify en 17 países, y en el Top 200 latino de Apple Music en 75 países.

La música durante una pandemia, después de una pandemia, de vuelta en una pandemia y ligeramente saliendo de una pandemia tiene que estar llena de emociones. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ofreces a un público que está hambriento de algo más que noticias negativas? Yatra ofrece esperanza. Como uno de los pocos artistas del panorama musical latino actual que escribe o co-escribe sus canciones, su música no sólo ofrece una ventana a su psiquis, sino también una forma de escapismo para el oyente.

La magia dentro de Yatra brilla tanto en este momento que incluso Bruno Madrigal no necesitó una visión para verla. Acaba de cerrar su primer papel como protagonista en una próxima serie de comedia musical de Netflix, Eras Una Vez, Pero Ya No, cerró una exitosa gira 2021 con los iconos del pop latino Ricky Martin y Enrique Iglesias, donde lo ungieron extraoficialmente como el próximo y ahora, está tomando esos aprendizajes y aplicándolos a su gira mundial DHARMA 2022.