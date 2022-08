Mercedes Milá se rompe el húmero por culpa de un tábano

“Una serie de catastróficas desdichas” se podría titular lo que le ha sucedido a la presentadora y periodista Mercedes Milá. Compartió con sus seguidores en redes sociales que se encontraba en Francia disfrutando de “unas excursiones en bici maravillosas en medio de bosques y sitios inolvidables”. Y en su Instagram se podían ver vídeos de algunas escapadas sobre dos ruedas y aunque sus fans le aconsejaban prudencia (“Alguna de vosotras me dijo: ‘¡Cuidado, no te vayas a hacer daño!’”, como ella ha explicado: Pues me hice daño”.

Según cuenta ella misma, el pasado jueves estaba en una de esas rutas cuando de improviso “me caí porque un tábano me picó, y para defenderme del tábano solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una mata de zarzamoras que tenía maderas y muchas cosas dentro”. También narra como

La periodista fue consciente desde el principio de la gravedad de las heridas: “Al caerme noté que me rompía el hombro. Esa es la realidad. Costó mucho sacarme de semejante zarza pero al final, con un dolor bestial, me llevaron al hospital”. Allí una radiografía que le realizaron dio como resultado rotura de húmero sin desplazamiento. Así que por lo menos no tuvo que pasar por quirófano.

Entre risas comenta que lo que sí que tuvo que hacer para aliviar el dolor es recibir morfina: “Hasta arriba”. En ese estado comentó el accidente, afectada, pero sin dolor. En las imágenes se la puede ver con un arnés que tendrá que llevar durante 40 días por prescripción médica que le inmoviliza el brazo izquierdo, pero avisa con humor: “Ni siquiera voy a poder ponerme desodorante, así que no os acerquéis mucho a mí”.

“Estoy de muy buen humor, que es muy importante. Ya tengo experiencia de otros casos y pienso que podía haber pasado algo mucho peor. He descubierto que la mejor manera para curarte es una sonrisa, eso está clarísimo”, dice la catalana sin perder el sentido del humor que la caracteriza. “No os asustéis, porque tengo cara de persona que ha tenido un golpe fuerte, pero así lo veis todo”, ha intentado tranquilizar a aquellos que se han preocupado por su estado de salud.