La muerte de Gorbachov rescata su anuncio para Pizza Hut

Paisajes Nevados, una familia comiendo juntos y paseando por la Plaza Roja de Moscú es un escenario entrañable de la antigua Unión Soviética, sobre todo, si el protagonista es el inventor de la “perestroika”, el recientemente fallecido Mijaíl Gorbachov, el último dirigente de la URSS.

Como la pólvora se ha vuelto a hacer famoso el anuncio de 1997 de las famosas pizzas de comida rápida y a domicilio que consiguió fichar al excelso político para, encima, presumir de su política. El anuncio es básicamente una loa de Gorbachov. Él y su nieta caminan atravesando la Plaza Roja de Moscú en pleno invierno y escenas de la Catedral de Cristo Salvador y la Catedral de San Basilio . Una familia que come en un Pizza Hut se da cuenta de que el dirigente ruso está sentado comiendo acompañado de una niña en la mesa de al lado.

Rápidamente dos de los comensales se posicionan y hablan alternativamente de lo bueno y lo malo de las políticas de Gorbachov. Los temas son “Confusión económica”; “Oportunidades”; “inestabilidad política”, “Libertad”... Para terminar de cortar la disputa, la tercera comensal zanja: “Por su culpa tenemos muchas cosas como.... Pizza Hut!”. Así que todo termina con un brindis para felicitar al líder. “A veces nada une a la gente como una buena pizza caliente de Pizza Hut”, dice el anuncio de 60 segundos.

El trasfondo del anuncio siempre fue el dinero. Mijaíl Gorbachov cobró un millón de dólares por prestarse al anuncio. Justificó su participación con que el dinero no era para él si no para financiar el nuevo edificio de la fundación, biblioteca y archivos, que lleva su nombre sobre la caída de la URSS. “Kosomolskaia Pravda” ironizó con que no tendrá demasiado efecto en Rusia, ya que la popularidad del ex presidente apenas llega al 1%-, seis años después de dejar el cargo.

La pieza audiovisual, creada por BBDO, se emitió a lo largo de 1998 de forma internacional. La cadena fue uno de los primeros restaurantes extranjeros en abrir en Rusia. A pesar de ser recibido como viral en el momento, en el año 2010 la revista “Time” la introdujo entre las 10 campañas más vergonzosas de celebridades”.

Foto de Gorbachov de Annie Leibovitz FOTO: La Razón Intenet

Modelo de anuncio

Sin embargo, el anuncio de la marca de Pizza Hut no fue el único protagonizado por el antiguo líder de la Unión Soviética. En 2007, la marca de lujo francesa Louis Vuitton homenajeaba a la actriz Catherine Deneuve, a la leyenda del tenis Andre Agassi y a su esposa Steffi Graf, así como a Mijaíl Gorbachov.

El anuncio muestra a Gorbachov en el asiento del copiloto de un coche que pasa por delante del emblemático Muro de Berlín, con un bolso de la firma Vuitton a su lado. “Las dos campañas publicitarias en las que participó Mijaíl Gorbachov estaban relacionadas con la necesidad de financiar las organizaciones que él dirigía: la Fundación Gorbachov y la Cruz Verde Internacional”, dijo a RIA Novosti Pável Palazhchenko, intérprete del último líder soviético y jefe del servicio de prensa de la Fundación Gorbachov.