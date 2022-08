La actriz coreana de series Yoo Joo-eun se suicida en su cumpleaños, a los 27 años

Tragedia en la televisión coreana tras conocerse la muerte de la actriz de series Yoo Joo-eun con 27 años. Además se ha sabido que se suicidó el día de su cumpleaños y dejó una nota de despedida.

En su país era conocida por varios K-dramas (ficciones del país surcoreano), como ‘Big Forest o ‘Joseon Survival Period’. Yoo Joo-eun murió el lunes a los 27 años, anunció su hermano mayor en su cuenta de Instagram el martes, y les dijo a sus amigos y fanáticos que su hermano “dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo”, según NextShark .

La nota que dejó Yoo se reveló después de su muerte prematura e intentó expresar la confusión interna y el dolor que estaba sufriendo. “Siento haberme ido. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y mi hermano mayor. Mi mente está gritando que ya no quiere vivir. Aunque la vida sin mí pueda estar vacía, vive con valentía. Estaré pendiente de todo. no llores No es saludable”, escribió.

“No estoy nada triste en este momento. Me siento resuelto y tranquilo”, según los informes, decía la carta. “Creo que es porque he estado pensando en esto desde hace un tiempo. He vivido una vida tremendamente feliz que era más de lo que merecía. Así que eso es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culpar a nadie”. También añadió una dedicatoria: “A toda mi familia y amigos, a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencias. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún así entenderéis cómo me siento”.

NextShark informó que aunque los medios locales mencionaron el suicidio, las autoridades no han confirmado cómo murió. “Tenía muchas ganas de actuar. Era mi todo y mi propósito. Pero no fue fácil vivir esa vida. No quería hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición.”, dice la carta.