Sorprendente respuesta de Blanca Romero a Roberto Leal: “Me echan de todos los sitios y no me dicen qué hago mal”

Uno de los programas estrella de Antena 3 comenzaba temporada esta semana y el martes contaba con la presencia, entre otros, de Blanca Romero que sorprendió a todos cuando el presentador, Roberto Leal le preguntó sobre sus proyectos. En esta ocasión Leal fue a tiro hecho y la preguntó sobre si la volveríamos a ver en uno de los últimos trabajos de la actriz asturiana, en concreto el de “Bienvenidos al Edén” de la plataforma de Netflix, en el que participó en su primera temporada.

La respuesta de Blanca Romero no dejó indiferente a nadie. Mucho menos que todo lo hizo sin perder la sonrisa en ningún momento.

Al preguntar Roberto si la volveríamos a ver en “Bienvenidos al Edén” la respuesta fue contundente: “No”

“¿Ya no te vemos o te han quitado de la plataforma?”, siguió el presentador del concurso de Antena 3.

“Me han quitado”, contó Romero, “me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Desde el cole, me echaban de clase....”, zanjó tirando de tono irónico en sus palabras.

Leal, que está sobrado de recursos para salir de cualquier situación, remató diciendo: “¿Te has dado cuenta de que aquí no te hemos echado?”.