Roberto Leal: «Ojalá tener 80 años y seguir al frente de ‘‘Pasapalabra’’»

«Cualquiera diría que ya hemos cumplido 500 programas», cuenta Roberto Leal a LA RAZÓN, encantado con poder presentar hoy en Antena 3 una edición especial del programa más visto de la televisión, «Pasapalabra», que cumple así una nueva etapa desde la cadena de Atresmedia. Cada tarde a la misma hora, el carismático presentador acude a su cita con más de dos millones de espectadores para ser testigos de los mejores duelos de la «A» a la «Z».

El de hoy no será un programa más, y el medio millar de emisiones tendrá lugar a las 20:00 horas con dos concursantes muy especiales: Pablo Díaz y Sofía Álvarez, ambos ganadores del bote de Antena 3, que se verán las caras en una entrega que servirá para conmemorar su hazaña. Recordemos que Pablo Díaz, el violinista favorito de los espectadores, logró completar El Rosco de «Pasapalabra» en julio del pasado año, llevándose a casa 1.825.000 euros a sus 22 años. Para conseguir el premio tuvo que concursar durante 260 emisiones (310 en todas las etapas del espacio) y decenas de duelos con Luis de Lama y Javier Dávila. Unos meses después, la psiquiatra de Getxo, Sofía Álvarez, respondía correctamente a las 25 palabras de El Rosco tras 62 programas concursados y lograba 466.000 euros de bote. «Veremos sin duda un duelo en la cumbre; en todo lo alto», explica Leal, que destaca que «estamos hablando de los dos concursantes que han alcanzado el bote en estos dos años de concurso; son supercompetitivos y saben que vienen a un único programa y a una grandísima final. Vienen a jugárselo todo y te adelanto que va a ser un duelo potente».

Además, y para añadirle más calidad a la cita, ambos concursantes tendrán unos compañeros de excepción para esta entrega especial y todo queda en casa: Sandra Golpe, directora y conductora de Antena 3 Noticias 1; Jorge Fernández, presentador de «La ruleta de la suerte»; Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias 14H, y Roberto Brasero, director de «Tu tiempo» en Antena 3, serán los encargados de acumular segundos durante la primera parte del programa.

Pero está claro que 500 programas no son nada, de hecho un sincero Roberto Leal confirma que «se me han pasado rapidísimo. Ahora echo la vista atrás y me veo al principio... y he vivido tantas cosas bonitas junto al equipo». Recordemos que el fichaje de Leal se confirmó en abril de 2020, mal momento social y para cualquier programa con gente en el plató como bien recuerda: «Ese comienzo tan especial, tan raro, sin público, cómo ha ido cambiando, todo lo que ha ido pasando en plató y como el programa se ha ido haciendo nuestro». Ahora el también presentador de «El Desafío» en Antena 3, apunta a lo que ha supuesto de aprendizaje «Pasapalabra» para su vida: «Además de palabras, que tengo un vocabulario un poquito más amplio y más extenso, he aprendido muchas cosas bonitas. La primera es que, al final, la cultura del esfuerzo se premia: aquí, la gente que se ha llevado el bote, tanto Pablo como Sofía, como muchos de los concursantes que no se lo han llevado, pero que han demostrado que venían preparados, no es gratuito. Hay muchísimo trabajo detrás; hay casi una oposición diaria para prepararse y venir a un programa como este que es tan exigente». Y sin duda explica el éxito entre cualquier tipo de público, ya que le consta que «es un valor que se transmite, y que muchos niños que ven el programa lo recojan: trabajando, superándose y currando salen las cosas o por lo menos se va por buen camino».

Y 500 programas (y más) no se hacen sólo con concursantes, presentador e invitados. Hay un valor aprendido por Leal, pero del que ya venía avisado: «He podido no se si aprender, pero si constatar, que llevaban razón todas las personas que me han hablado del equipo de ‘’Pasapalabra’'. Antes yo estaba en otra cadena y en otros programas, con un equipo maravilloso, y siempre hay trabajadores o compañeros en común que te hablaban de lo bien que se llevaban aquí, en esta gran familia que siempre ha sido el equipo de ‘’Pasapalabra’'. Y desde el minuto uno, cómo me ayudaron, cómo hemos trabajado juntos y a día de hoy somos amigos desde hace dos años».

«Pasapalabra» celebra estos 500 programas manteniéndose líder y como el programa más visto de la televisión. Durante estas 500 entregas, el programa de Antena 3 mantiene una media de un 21,5% de cuota de pantalla y 2.512.000 espectadores, siendo la primera opción de su franja de manera absoluta. Por eso no es de extrañar que Roberto Leal esté entregado a la causa: «Ojalá, si se me sigue pasando el tiempo así de rápido llegará un momento en que tenga 80 años y siga al frente de ‘’Pasapalabra’'».