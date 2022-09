Sonsoles Ónega cuenta cómo fue su salto de Telecinco a Antena 3: “En faja” y gracias a “cinco palabras” de “Brad Pitt”

La periodista Sonsoles Ónega pisaba el plató de “El Hormiguero 3.0″ en el segundo día tras la vuelta de vacaciones. Era visita esperada porque había mucho que contar. Era el fichaje estrella que saltaba de Telecinco a Antena 3 siendo uno de los rostros más representativos de Mediaset. El 11 de julio fue la última vez que la presentadora estaba delante de las cámaras. “Me siento como una niña con zapatos nuevos”, decía al pisar el plató bailando y contenta.

Era todo nuevo. Lo mismo, pero distinto. Pablo Motos, que sabe bien de lo que habla porque él vivió la misma situación hace años, no perdió el tiempo: “La gente estará pensando que el logo está mal, que no es Antena 3, que es Telecinco. ¿Cómo te hicieron la oferta de Antena 3?”. Y al grano fue la periodista:

“El 1 de julio cerrábamos ´Ya son las 8´. Yo estaba en el camerino de Telecinco y recibo una llamada. Me quité la faja. Descolgué el altavoz y me dicen que es la secretaria del director general de Atresmedia. Inocente de mí, pensé que querrían adaptar alguna novela mía”, contó. “Se produce una reunión a la semana siguiente, en la sala de un hotel y me encuentro a dos señores y una señora. De golpe, Carlos Fernández Alonso me dice cinco palabras: ‘Tenemos un plan para ti’. En ese momento dejo de verle a él y veo a Brad Pitt”, relataba jocosa.

La comparación del directivo de Atresmedia con Pitt trajo sus bromas con Motos, pero no había tiempo que perder, venía lo mejor: “Me enamoro profundamente de esa propuesta. A partir de ahí empiezan las 48 horas más angustiosas de mi vida. Primero porque no me lo esperaba, también por pensar en cómo se lo decía a mis jefes, de los que sigo enamorada. Y en qué momento.... Hablé con mi padre, con mi hermana y con mi novio. Y el 11 de julio tomo la decisión. Tenía que aprovechar la oportunidad de irme con Brad Pitt. Ese día decidí comunicárselo a Vasile al acabar el programa. No quería que pasara mucho tiempo, porque había que preparar el programa siguiente, no quería impostar y me salió del corazón comunicarlo”.

Sobre lo que hablaron no quiso dar detalles: “Ha sido la despedida más larga de mi vida y más dolorosa. Le dije que le quería. Le tengo en un altar casi a la altura del apóstol porque me dio una oportunidad que me ha permitido hoy estar aquí”. “Fue peor que un divorcio”, recalcó.

Tampoco de cómo será el nuevo proyecto que le ha hecho cambiar de cadena argumentando que todavía están dando forma.

Antes de despedir a Sonsoles, le preparó un test rápido donde dejó momentos divertidos y Pablo echó la vista atrás cuando él hizo exactamente el mismo cambio: “Yo pasé por ahí también. Cuando me plantearon el cambio, caminaba por la casa sin rumbo”, comentó, aunque antes de despedir a la periodista le dio su particular bienvenida: “Estamos muy contentos en Antena 3 por tener una periodista de tu nivel con nosotros. Así que bienvenida, aquí se trabaja muy bien y vas a ser muy feliz”.