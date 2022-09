Cuando el espectáculo estaba en el palco

Echando la vista atrás, hace apenas 10 años el espectáculo del fútbol ya había abandonado los terrenos de juego para subir por las gradas hasta el palco, y los verdaderos partidos se dirimían en los despachos de los presidentes de los principales clubs. De esa época del «pelotazo» de los años 90 da buena cuenta «La Liga de los hombres extraordinarios», una docuserie de cinco episodios que estrena hoy Movistar Plus+, que fue presentada durante el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), y que cuenta con imágenes de archivo de mucho valor que demuestran el alcance de la notoriedad pública de Jesús Gil, Teresa Rivero y el trío de José María del Nido, expresidente del Sevilla Fútbol Club; Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y Augusto César Lendoiro, expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña, que participaron en la presentación.

«No es sólo una serie de deportes», adelantó en la rueda de prensa Juan Andrés García Ropero (Bropi), Director de Entretenimiento Movistar Plus+. Se trata de unas piezas sobre «poder y fútbol en la España del pelotazo, donde todo era muy diferente, y la serie nos pone delante del espejo, el fútbol y la sociedad». Junto a Bropi, Mónica Marchante, periodista; Carlos Martínez, periodista; Alejandro Marzoa, director de «La Liga de los Hombres Extraordinarios»; Frank Belyeu, Producción Ejecutiva Producciones del K.O. y Enrich Bach, Producción Ejecutiva Producciones del Barrio. La trama nos presenta la España de los 90, despreocupada y con ansias de modernidad y enriquecimiento, donde una serie de empresarios variopintos se apoderan de los principales clubes de fútbol del país

«Ha sido emocionante recuperar un archivo cargado de anecdotario. Es un retrato de la década de los 90 a través de unos presidentes irrepetibles. Con este archivo tan rico, hemos pretendido hacer una serie con tintes de humor cómico pero a la vez reflexivo», explicó Marzoa. Carlos Martínez apuntó a los protagonistas: «Estamos hablando de unas personas con un carisma espectacular. Presidentes que tenían una capacidad de atracción increíble. Eran capaces de hacer cosas que, a día de hoy vistas con las distancia, parecen absolutamente inverosímiles. Y es muy importante la naturalización de algunas cosas que ocurrían pero que no se miraban, y que las cámaras de Canal+ empezaron a reflejar. Buena parte de ese archivo es utilizado en la serie». Su compañera Mónica Marchante asegura que «antes, ponías la cámara en el palco y tenías una historia. Era muy fácil. Eran más ídolos que el delantero centro del equipo. Hablaban en todas las partes, antes y después de los partidos. Fue una época de la que yo tengo periodísticamente un gran recuerdo porque era una mina».

Los protagonistas quisieron hablar de aquella época. «En Primera División, Jesús Samper decidía en aquel momento si podías o no televisar algún partido en Canal+. Si te decía que no, estabas tocado. De aquello se pasó a que el Deportivo tuviese un presupuesto de 20 millones. Cuando me voy, aparece la venta conjunta y pasaron de los 40 millones de pesetas a 40 millones de euros que cobra el club más modesto de La Liga. En los 90, los presidentes debatíamos en directo si había habido penalti o no después del partido. Eso, hoy en día es inaudito y eso lo ha perdido el espectador y el fútbol en general», quiso defender Lendoiro. Por su parte, del Nido narró que «se vivieron jornadas de infarto. Meses en lo que primero que quería que la afición se hiciera con la mayor parte del capital y después, en el caso del Sevilla, los aficionados no llegaban a desembolsar el dinero requerido, fueron los dirigentes los que se hicieron cargo». «La gente se va dar cuenta que, aunque en un momento dado, uno no ha estado a la altura, la amistad está encima de las equivocaciones, sobre todo con Lendoiro. Lo que ya no tengo tan claro es si en esa época era todo más incorrecto en nuestras manifestaciones. Los periodistas nos dicen que nos echan en falta muchísimo en el aspecto mediático. Ahora todos los presidentes son amigos. Ahora el que más dinero tiene, más hace. Antes era mucho más divertido porque poníamos mucha pasión», aportó Joan Gaspar, que se incorporó a la rueda de prensa con la introducción de Lendoiro que gritó: «¡Cuidado con las carteras!». Ambos protagonizaron un momento gracioso a colación del comentario del ex presidente del Barcelona: «No me importa explicarlo una vez más. El fichaje de Rivaldo se realizó dentro de una legalidad incorrecta».