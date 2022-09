La muerte de la Isabel II apaga el sexo: “No sex please, we’re British”

La muerte de la reina Isabel II ha supuesto un vuelco para la población británica, que ha visto cómo se ha paralizado el país por los actos conmemorativos que se han celebrado desde su muerte y hasta diez días después. Incluso cualquier contenido alejado del óbito que se emitiera por televisión, como ha pasado con un concurso, ha sido duramente criticado. Por otro lado, más que crítica, curiosidad han sido aquellos usuarios que han visto cómo hasta los canales eróticos contraprogramaban para desilusión de muchos.

Este lunes, tiendas y comercios estaban de luto y cerraban sus establecimientos para guardar respeto a la reina Isabel II tras su muerte. El festivo decretado para todos los británicos, pretendía ser una llamada a permanecer en casa viendo la retransmisión del funeral de la soberana. También se puso a disposición de los ciudadanos pantallas gigantes en las calles para poder seguir la ceremonia.

En el otro extremo están aquellos ciudadanos a los que realmente no le importan ya más informaciones sobre el hecho, por la saturación programática y televisiva y que buscaban alternativas en las televisiones británicas. Pero esa no ha sido una labor fácil por no decir imposible, porque como muestran algunos usuarios de redes sociales que han compartido imágenes de la programación en varios canales británicos nada tradicionales...

Bajo el epígrafe de “no sex please, we’re British” el periodista “The Times”, Simon Hunter, muestra el listado de canales habitualmente eróticos como Adult Channel o “babes&brazzers” que se han rendido a la emisión del “funeral de la reina Isabel II” o algún “in memoriam”.

Otro ha preferido ir a algo más grotesco y ha tuiteado “Difícil masturbarse, admitámoslo” acompañando a otra captura de los canales llenos de programación relacionada con la muerte de Isabel II.