«Santo», la devoción por el «nada es lo que parece»

Producciones como «Narcos» demuestran que desde hace mucho tiempo el crimen ya no tiene fronteras. Por ello, las ficciones sobre delincuencia o narcotráfico acaban convirtiéndose en grandes producciones internacionales, como «La Casa de Papel» u «Operación Marea Negra». Precisamente, la segunda ha sido una de las últimas grandes coproducciones entre Brasil y España, como ahora lo es «Santo» la serie protagonizada por Raúl Arévalo y Bruno Gagliasso, actor brasileño que también participó recientemente en «Operación Marea Negra».

El propio Bruno, que anteriormente ha interpretado a un famoso hombre del mundo de la droga, ahora cambia el rol para meterse en la piel de un policía. Pero para él «en Santo el protagonismo no recae sobre el narcotráfico, es solo un elemento de contexto y una forma de financiación de esta organización criminal. Uno de los secretos de esta serie es que no hay personajes obvios, nada es lo que parece».

SANTO. RAÚL AREVALO as MILLÁN, BRUNO GAGLIASSO as CARDONA in episode 03 of SANTO. FOTO: MANOLO PAVÓN NETFLIX

Aunque el elenco reúne nombres como el de Arévalo, Bruno, Victoria Guerra o Greta Fernández, el gran protagonista de la trama es Santo, un misterioso líder de una organización criminal del que no se conserva ninguna imagen ni testimonio veraz. La imagen de Santo se dibuja entre la realidad y la leyenda. Es tal el anonimato que envuelve a Santo que la revelación de su identidad podría acabar decepcionando al espectador. Sin embargo este peligro es completamente descartado por Bruno, Greta y Victoria: «Es imposible que la resolución de la trama defraude», afirman brevemente con pánico a decir algo que pueda desencadenar en un spoiler. Esta tensión por el peligro a revelar información trascendental se respira en cada segundo del encuentro con los tres actores.

Greta Fernández («La hija de un ladrón», «Amar») ha trabajado por primera vez con Raúl Arévalo, todo un experto en el thriller nacional. La relación entre esta pareja de policías es compleja. «A pesar de que él no es nada transparente y no sabe trabajar en equipo, ella siente una admiración inevitable por él. Me parece una fascinación muy tierna e inocente», desliza Greta. La gente de su generación ha crecido siguiendo fenómenos de humor como «Los Hombres de Paco» o «Torrente», los cuales parodiaban la actuación policial en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años producciones como «Antidisturbios» o «La Unidad» han elevado la imagen en pantalla de los Cuerpos del Estado, siguiendo así el modelo de Hollywood con el FBI. Sobre esta tendencia, Greta confiesa que «no me interesaba hacer una poli que no fuese creíble o auténtica. Me inspiré en la serie ‘Line of Duty’ (protagonizada por Vicky McClure), me pareció un trabajo brutal y buscaba esa energía». Greta también menciona a Vicky Luengo por «Antidisturbios». «En verdad no sé si habrá Torrentes en la vida real», se ríe. «Pero prefiero personajes como los que ellas encarnaron», remata Greta.

Los tres actores aseguran que los directores (Carlos López, Gonzalo López-Gallego y Vicente Amorim) no les dieron ninguna referencia como Charles Manson para entender el personaje de Santo: «No hizo falta, el guion era perfecto». Bruno termina agradecido: «En este rodaje me he sentido como en casa. En España y en Brasil somos muy perfeccionistas».