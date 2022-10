Pilar Rubio: «Los concursantes son tan valientes que la gente va a flipar»

Lo de Pilar Rubio son las aventuras y es por eso que se haya lanzado a presentar nada menos que «Discovering Canary Islands», el concurso con estrellas internacionales que se estrena hoy en Rakuten TV. Cuenta con seis episodios y se puede ver en 42 países. Tiene un formato peculiar: son ocho participantes de distintos países y está grabado en su totalidad en inglés, no hay ningún español, aunque sí en tierra española. Así nos lo cuenta la propia protagonista. Un viaje de descubrimiento, ideado y coproducido por Atlantia Media e Initiative/Mediabrands Content Studio, que está lleno de pruebas y enigmas que mostrarán los encantos de la región con una gran sorpresa que define el formato.

¿Qué nos vamos a encontrar?

Un reality de aventuras donde ocho concursantes de distintas nacionalidades pasan por un montón de pruebas para llegar a encontrar algo misterioso que es una nueva isla que se supone que existe en las Islas Canarias.

¿Qué tiene de innovador el formato?

Es muy ambicioso, un gran formato, es la primera vez que se unen a concursantes de distintas nacionalidades en el mismo show, ese es el primer matiz diferenciador y el enclave de las Islas Canarias son mágicas.

¿Qué os ha aportado las Canarias?

Tiene estos parajes maravillosos, hacemos inmersiones en su cultura y en las tradiciones y también hay muchas aventuras.

¿Qué se valora de los concursantes?

Los ponemos a prueba a nivel mental y de fortaleza, resistencia, incluso también para ver cómo manejan el tema del compañerismo. El formato me apasiona, pero uno de los motivos por los que lo acepté fue por los valores éticos que trasmite, te invita a reflexionar. La empatía, la solidaridad, la justicia, la fortaleza, el empoderamiento están muy presentes. Podría hacer una lista sin fin de esos valores que son esenciales para un programa en familia. Son mensajes para nuestros hijos.

Se sale también de la cantidad de noticias negativas con las que nos bombardean todos los días.

Eso es, se transmite el mensaje de optimismo. Basta ya de tantas cosas feas. Es un programa que construye mucho. Formamos parte de la producción propia de Rakuten TV, que va por este tipo de valores, que defiende la tecnología, la innovación, el optimismo y hacemos buen equipo.

¿Qué aporta una plataforma como Rakuten TV?

Lo bueno es que en este caso es la plataforma líder de vídeo on demand en Europa y gracias a eso 42 países van a poder disfrutar de este gran formato. De manera gratuita se llega a 110 millones de hogares. Es un proyecto muy ambicioso, es muy bonito. Había veces que me costaba adoptar el rol de presentadora, porque me parecía tan guay todo lo que hacían y tan divertido que me atraía, aunque también han sufrido mucho, pero la recompensa cada vez ha sido mayor.

Lo ha disfrutado como presentadora e incluso como posible participante, ¿cómo cree que va a llegar al espectador?

Yo lo vería, porque acaba el capítulo y te lo llevas, te lo quedas rumiando. Eres un explorador más de la aventura. Las relaciones personales que existen traspasan la pantalla y te llevas un pedazo en el corazón. Mezcla la aventura, con la acción, es muy humano y sentimental. Es la bomba. Cada vez que había nominación me iba llorando, no quería que se fuera ninguno. He aprendido mucho con ellos, son tan valientes que la gente va a flipar.

¿Cómo son los perfiles?

Son gente que en sus países de origen tienen gran influencia, personas de referencia, les hace estar en una posición de ser ejemplo para el resto. Sentirse orgullosos del país que representan. Era bastante gracioso que estábamos unidos por el idioma, el inglés, pero cada uno es de un país distinto, un alemán, una italiana, un irlandés... cada uno con su acento, pero te das cuenta de que las emociones y los sentimientos no tienen lengua. En todos los países y culturas acaban por ser los mismos. Este programa, en ese sentido, me ha dado muchas alegrías, me llevo lecciones de vida, y entre ellas una vez más esa de que nunca hay que rendirse.

¿Qué se cuestiona antes de decir sí a un proyecto?

Me hago dos preguntas. La primera es si vería el producto como telespectadora y la segunda si concursaría en él. Necesito sentirme parte del proyecto. Si no, me echa para atrás.