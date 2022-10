El rifirrafe entre Alonso Caparrós y Jon Kortajarena a costa de “La Resistencia” con final feliz: “Rectificar es de sabios”

Pongámonos en situación: Movistar Plus+ acaba de estrenar “El inmortal”, la serie basada en las andanzas del fundador de “los Miami” en el Madrid de los años 90. En la serie, el modelo y actor Jon Kortajarena interpreta a un presentador muy famoso de aquellos años y que es claramente adicto al sexo, las drogas y las grandes fiestas. Esta semana acudió al programa de David Broncano, “La Resistencia”, para hablar de la nueva serie y describió su personaje como “un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set”. Para ello, aseguró, que se inspiró en un conocido presentador español.

Las iniciales “AC” escritas en un papel desataron las especulaciones e incluso se habla de censura en el momento en el que se le escapó el nombre y el programa lo quita para “no humillar a nadie”. Pero posteriormente Alonso Caparrós en “Sálvame” se apuntó a sí mismo como ese presentador.

Fue Caparrós el que contestó a lo dicho por Kortajarena, pero sin obviar la verdad de alguna de sus aseveraciones: “No tengo nada que objetar a que diga eso porque yo lo he compartido con todo el mundo y escribí un libro sobre ello, conté esto para que la gente aprendiese. Pero este tío me parece un imbécil, un imbécil de categoría”.

So bien es cierto que Caparrós explicó que lo que verdaderamente le había molestado es la “manera frívola” a la que se refirió el modelo a las adicciones del presentador: ¿Es que no ve en las noticias el problema grave que hay entre los jóvenes con la droga? ¡Me parece fatal que haga este tipo de comentarios! No me duele que alguien se inspire en mí para hacer ese papel, lo que me duele es la forma de hablar sobre ello. Frivolizar con esto, no tomárselo en serio, es no darle importancia”.

Final feliz

Tras este intercambio de zascas al final la paz se ha hecho de la mejor manera posible. Caparrós ha confesado en televisión que recibió la llamada de Kortajarena. “Cuando no había terminado el programa, Jon se puso en contacto conmigo”, explicó el presentador de “Furor” y prosiguió explicando que “tengo que decir que es un chaval maravilloso, generoso y estupendo”. Además parece que después de todo “me reconoció su error, que el personaje al que se refería era yo”.

EN la conversación que mantuvieron Caparrós matiza que en todo el momento el modelo se disculpó porque sabía que estaba haciendo daño, “más que a mí, a las personas que sufren este problema”, y ratificó que su opinión había cambiado: “Me tengo que quitar el sombrero. Rectificar es de sabios y me parece un chaval cercano”.

Tras disculparse también el colaborador de “Sálvame” por haberle llamado “imbécil”, compartieron que ambos están muy disgustados con cómo “La Resistencia” trató el tema y que el propio padre ha llamado a la productora para quejarse.