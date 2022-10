Jon Kortajarena mete la pata y “La Resistencia” lo censura para “no humillar a nadie”

En esta semana de promoción del próximo estreno de Movistar+ de la serie “El inmortal” el 27 de octubre fue Jon Kortajarena quien acudió a “La Resistencia”, programa de la casa.

E actor, y también modelo, habló sobre el personaje que interpreta, al que definió como un “presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set”.

Con la conocida perspicacia del presentador, David Broncano no tardó en responder: “Ya sé quién es”, y Kortajarena para avivar el tema le dijo que no lo nombrara que estaba inspirado en una persona real. Y enseguida empezaron a decir nombres.

“Cuando me empecé a meter a ver cómo eran los programas de la época y cómo funcionaba eso, me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré”, apuntó el modelo y Broncano le pidió que escribiera las iniciales en un papel para asegurarse de saber de quién hablaba. “Pero no lo digas, no me jodas, no quiero humillar a nadie y voy a quedar muy mal”, aseguró el actor.

Cuando lo leyó Broncano no acabó de caer en quién era y le pidió que escribiera el nombre del programa. Entonces, sí. “Ah, claro, iba a topísimo, cuando lo he visto de mayor me he preguntado cómo podía hacer funciones básicas de un ser humano, cómo podía salir del coche”, sumó el conductor de “La Resistencia” para acabar de encender la curiosidad.

Siguiendo con el tema Jon contó: “Yo era pequeño y no me daba cuenta de esas cosas pero luego al verlo... el programa empezaba arriba desde el principio y no hay quién lo soporte”, relató.

Jon y Broncano con las manos en la cabeza

Y de pronto.... Desveló él mismo lo que no quería. “Y entonces...” . El programa curiosamente interpone un pitido mientras se ve a él y a Broncano echarse las manos a la cabeza. “Vaya error, tremendo error”, decía el presentador. El remate fue admitir: “Cuando nos preguntaron quién quería venir a La Resistencia a hacer promo nadie quiso”. Estaban claros los riesgos.