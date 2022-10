Alonso Caparrós reacciona a las “frívolas” declaraciones de Jon Kortajarena sobre sus adicciones

Jon Kortajarena ha protagonizado la última polémica en “La Resistencia”, donde habló sobre el personaje que interpreta en la serie ‘El Inmortal’, ”un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set”. Para ello, aseguró, que se inspiró en un conocido presentador español.

“Cuando me empecé a meter a ver cómo eran los programas de la época y cómo funcionaba eso, me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré”, apuntó el modelo y Broncano le pidió que escribiera las iniciales en un papel para asegurarse de saber de quién hablaba. Y aunque no quiso desvelar su nombre públicamente, al parecer, metió la pata en pleno directo pronunciándolo; motivo por el que supuestamente el programa “censuró” dicho momento.

Jon Kortajarena en La Resistencia FOTO: Movistar +

Aunque el propio Jon Kortajarena se ha encargado de aclararlo a través de sus redes sociales, asegurando que él “en ningún momento” dijo el nombre del presentador sino que lo editaron “para que lo pareciera”. “Un poco de sentido del humor”, escribe.

Respecto al presentador de televisión que me inspire para mi personaje en El Inmortal, solo tengo que decir esto.

Y por cierto, mañana estrenamos en @MovistarPlus pic.twitter.com/awz6G767B9 — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) October 26, 2022

Sea como fuere, esta tarde desde el programa ‘Sálvame’, dicho presentador se ha dado por aludido pronunciándose al respecto. Se trata de Alonso Caparrós, que jamás ha ocultado su grave problema con las adicciones que, afortunadamente, dejó atrás hace años. “Me parece fatal que Jon Kortajarena se haya referido de forma tan frívola a mis adicciones”, dice el colaborador.

Caparrós asegura que él lo tiene superado, pero que las palabras del modelo “hieren mucho” a quienes tienen familiares que lo están pasando mal por este problema. Y ha aprovechado para lanzar un mensaje a Kortajarena en caso de que se decida a retractarse o pedir perdón por sus polémicas declaraciones: “Si vas a hacer eso, mas que a mi, si tienes que pedir perdón o justificarte, hazlo dirigiéndote a las madres y los chavales”.

ALONSO CAPARRÓS: "Me parece fatal que Jon Kortajarena se haya referido de forma tan frívola a mis adicciones" — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 27, 2022

“Que se lo diga a toda la gente que lo está pasando mal”, zanja el presentador visiblemente molesto con las palabras del actor vasco.