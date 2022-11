Pablo Motos se la lía a Mina El Hammani nada más empezar: “¡Vaya spoiler acabas de hacer!”

La actriz Mina El Hammani era la estrella invitada al primera programa de la semana de “El Hormiguero 3.0″ de Antena 3. La protagonista de Pablo Motos acudía al plató para promocionar la segunda temporada de la serie “Historias para no dormir” de Prime Video, que ya está disponible desde el pasado 28 de octubre.

Mina El Hammani confesó su emoción por estar en un programa que veía desde que tenía 11 años y acudir con 28. Motos le hizo un tour especial por los entresijos del plató que no se suelen enseñar.

Repasaron su trayectoria en “El Príncipe”, el éxito de “Elite” hasta llegar a “Historia para no dormir” donde antes casi de empezar la entrevista Pablo Motos la lio al hacer spoiler sobre su personaje. Mina comenzaba a describirlo y Motos añadió: “es una vampira”, por lo que la invitada no tardó en exclamar, “Vaya spoiler acabas de hacer”.

Toros persiguiendo

Pablo se intentó meter debajo de la mesa y ya a partir de ahí el hecho de haber desvelado que era una vampira se convirtió en broma recurrente durante toda la entrevista. Hablando de pesadillas, quiso saber Motos si ella tenía alguna.

Desveló que desde que es pequeña siempre se repite un sueño en el que uno o varios toros la persiguen, una historia que también se ha repetido a Motos.

En ese momento, ambos descubrían que habían sufrido parálisis del sueño: “He tenido 3 parálisis de sueño, una lo pasé muy mal porque vi que no me levantaba y además había una sombra”. En uno de esos episodios, Motos intentó gritar pero no lo conseguía: “Me estoy muriendo”. Al final pegó un grito que “debió de asustar a mi mujer”, reconoció Motos.

Trayectoria

También hicieron un repaso a cómo ha sido su trayectoria y cuando acabó “El príncipe”: “Lo disfruté muchísimo, además, me estaba formando al mismo tiempo. Pero terminé el rodaje y el teléfono no sonó durante un año. Es verdad que fue lo mejor que me pudo pasar, entender de qué va esta industria con 21 años”.

La parte oscura de ser actriz #MinaEH pic.twitter.com/yDVNqMn4UW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2022

Se buscó la vida en otros ámbitos: “Miraba siempre el plan B, la hostelería, para seguir con mi carrera”. Y lo aprovechó después porque, “hice un personaje en Servir y proteger que trabajaba en un bar y me vino muy bien saber llevar la bandeja”.

El éxito le llegó en la serie de Netflix “Élite”, pero también vivió una parte desagradable cuando tuvo que enfrentarse a “amenazas de muerte”. “Me daba miedo”, admitió la actriz.