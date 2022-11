Netflix ya te deja echar de tu cuenta a tu cuñado o a un ex

Quizá haya pasado mucho tiempo desde que la relación se terminó y no quieres saber nada de tu ex, o que él/ella quiera sepa nada de ti. Y menos qué estáis viendo con aquella cuenta de Netflix que todavía compartís. Puede que tu cuñado esté abusando de conocer las claves de la plataforma de streaming y que cada poco no puedas ver tu serie por el límite de dispositivos. Netflix ha pensado en todo, y en su línea de acabar con toda una familia (natural y política) abusando de la suscripción, ha puesto en manos de cada administrador la función de permitir cerrar sesión en distintos dispositivos de forma remota

Netflix anunció esta semana una nueva función implementada en las opciones que permite al usuario original y oficial de la suscripción cerrar sesión directamente en los dispositivos de forma remota, sin la necesidad de manejar el móvil o el televisor en el que se hayan incluido las credenciales de acceso. Actualmente, la plataforma ofrece la posibilidad de recordar el nombre de usuario y la contraseña de acceso en los equipos en los que se haya instalado la aplicación o bien en la versión web, para agilizar el acceso a su contenido.

De ese modo si, por ejemplo, se ha iniciado sesión en un ordenador y no se cierra la sesión antes de apagarlo, la página web se abrirá directamente con el perfil asignado la siguiente vez que se utilice Netflix. La compañía ha implementado ahora una característica denominada ‘Administrar acceso y dispositivos’, que se encuentra en la configuración de la cuenta y que muestra todos los dispositivos en los que se ha iniciado sesión con una cuenta determinada. Una segunda utilidad es evitar los hackeos sin cambiar la contraseña. Si no se reconoce la ubicación o el equipo se puede cerrar la sesión con un solo click.

Concretamente, expone datos como el equipo en el que se haya accedido a una cuenta (un Smart TV o un ‘smartphone’ Android, por ejemplo), el perfil que se ha utilizado, el día que se ha visualizado el último contenido y la hora, así como el lugar desde el que se ha abierto sesión, incluida su dirección IP. En la parte superior de cada cuadro de datos, se incluye el botón Sign Out (Cerrar sesión) para poder desactivar la cuenta en el dispositivo deseado de forma remota y sin necesidad de hacerlo desde el propio dispositivo.

Netflix ha señalado que esta funcionalidad está disponible desde ya para todos los suscriptores de la plataforma, tanto para web como para iOS y Android y la idea la deja muy clara Netflix con este lanzamiento: “Hoy lanzamos Gestión de accesos y dispositivos, una nueva función en la Configuración de la cuenta que le permite ver todos los dispositivos recientes que han transmitido desde su cuenta y cerrar la sesión de dispositivos específicos con un solo clic”.