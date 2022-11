José Manuel Lorenzo: «Deberíamos empezar a contar la Historia de España, con luces y sombras»

Conocí a José Manuel Lorenzo en Budapest. Su ambición le había puesto al mando de la gran apuesta de Mediaset «Alatriste», la serie basada en las novelas de Pérez Reverte. Aquello no resultó bien, pero tras fundar DLO Producciones, siguió con su sueño de contar las historias que interesan. Acaba de presentar «El Inmortal», que ha producido para Movistar Plus+ sobre el Madrid de los 90 al mando de Los Miami.

Aquello fue una locura de dinero, ¿no?

No fue tanto. La gente se cree que se invirtió muchísimo pero fueron 750.000 euros: 500 kilos de Telecinco y 250 que puso Beta Film. Creo que con ese dinero muy digna fue esa serie de la que siempre estoy orgullosísimo. Me dolió mucho que no funcionara en audiencia y que probablemente no estrenamos en el sitio adecuado. Estaba ilusionado. Hace poco en Estados Unidos la tenía Amazon y la valoraban con cinco estrellas. Me puse a verla con la distancia y el tiempo y me encantó.

Para hacer «El Inmortal» se reunió con el fundador de Los Miami, ¿cómo se enfrentó a esa primera reunión?

Me enfrenté dedicándole mucho tiempo, muchas horas y afortunadamente rodeándome de un equipo con Diego Sotelo y David Moreno, los guionistas, con los directores y un elenco como este. La primera vez que nos encontramos en mi despacho fue una reunión de dos personas que sospechan el uno del otro. Había un poco de frialdad al principio, distancia, miradas... muy poco a poco aquella reunión, que iba a ser de media hora, duró cuatro horas y media. Durante todo ese tiempo pude explicar muchas cosas de lo que era mi profesión y lo que yo tengo en la cabeza. Y ellos me explicaron muchas cosas de cómo había sido su vida. Esa reunión dio paso a más de 20 comidas, cenas, y pasar mucho tiempo con ellos. Fuimos encontrando puntos de confianza. Fui entendiéndoles y sabían lo que yo quería y me lo permitieron todo. Incluso a mitad de camino tuvimos un grave problema, problemas con terceros, que intentaron intoxicar la relación y meter mucha mierda sobre lo que estaba haciendo. Volcánico como es, rompió, pero luego llegamos a sentarnos y nos dimos cuenta de que la verdad y la honestidad prevalecían y estaban de mi lado.

¿Ha conseguido ver la serie?

Sí, y creo que está muy contento. Se da cuenta al final que todo lo que le dije el primer día, el segundo, el tercero... es lo que he cumplido: que quería hacer una ficción y que en realidad el biopic me importaba menos. Además, necesitaba muchísima libertad creativa para contar ese Madrid de los 90. Inspirado en lo que fue él y su banda, con lo que tuve una libertad enorme para traer personajes. No quería hacer una serie de narcos, es decir, de lo que estamos haciendo todos los días. Quería hacer una ficción de una serie de personajes con vidas y con historias donde la familia prevaleciera mucho. Le ponía mucho el ejemplo de «El padrino» como inspiración: algo que no ocurrió pero parece que ocurriera. Lees el libro de Mario Puzo y parece que ese tío existió, Don Corleone. pero no ocurrió. Muchas veces me asesoraba: «Oye esto que voy a hacer, ya sé que no ocurrió, pero si lo hubieras hecho cómo hubiese sido?».

Hay escenas en las que parece que los actores improvisan

Lo que se logró, que fue idea mía, hacer de cortafuegos: no quería que los actores que al principio valoramos se vieran contaminados por la realidad, sino que quería que crearan los personajes desde un grado de libertad, bien dirigidos, con los guiones que había escrito con el material que teníamos y como sobre todo la dirección de David, que fue el que arrancó, y Rafa. Los personajes parecen reales.

¿Y hay cameos de Los Miami en la serie?

He tenido algunos de extras en cosas y situaciones y luego hay una sorpresa en el ultimo capítulo. Yo hago un cameo de preso y sale él de verdad.

Dicen por ahí que es mejor actor que productor

Honestamente creo que soy mejor productor que actor.

Pues es famoso por sus cameos

Siempre me ha costado hacerlo; si matara por actuar estaría actuando. Me parece dificilísimo. Admiro mucho el trabajo de los actores: prepararse, convertirse en otro... Cada vez que actúo es porque un director me lo pide.

Puede empezar en «Amar es para siempre»...

Te voy a decir una cosa, creo que soy mucho mejor productor por que me he enfrentado a estar al otro lado. Si no lo hubiera estado igual no lo habría visto. Eso lo llevas a tu trabajo, el respeto por los actores, por que estén bien cuidados...

Siempre arriesgando en los temas... ¿hay límites en la ficción?

Creo que no hay. Al menos en las propuestas que yo trabajo. La verdad que casi nunca tengo ninguna limitación. Siempre he tenido la confianza con los operadores con los que trabajo y también hay una confianza de ellos hacia mí; hacia lo que es mi trayectoria y todo lo que he hecho. Yo también exijo, entendiendo que cada uno tiene su público, sus historias y lo que quiere. Y ahí nos encontramos en puntos comunes. Hay muchas historias que contar. Nosotros en España una de las próximas asignaturas más interesantes que hemos empezado a abordar y deberíamos abordar es saber contar mejor nuestra Historia con sus luces y sus sombras. Y eso los británicos lo hacen de manera increíble.

Daniel Écija dice que él apostaría por volver a hacer series pensando en varias temporadas.

Tengo una visión bastante opuesta a la de Dani y probablemente la suya sea la buena. Él es un grande en esta industria y lo ha demostrado constantemente. Un tío que quiero, admiro y respeto. Todos tenemos desde dos hasta ocho plataformas en casa aparte de las cadenas en abierto y la saturación, y la cantidad de producto a lo que estamos expuestos. Unos tenemos que trabajar, no tienes tanto tiempo para consumir: hay que leer libros, hay que leer guiones, hay que vivir, hay que salir. Entonces es muy difícil comprometerme con una seriada. De dos temporadas y cortas. Va a haber una vuelta grande del cine a las plataformas. Consumir una serie en familia es imposible. Cada vez que empiezo una serie con mis hijos, cada uno lo acaba por un lado .

¿En qué momento de la industria estamos?

Es el mejor momento. España lleva en esta industria desde que Antena 3 rompió los moldes con la ficción. Estamos en el mejor momento creativo para los productores, los creadores y hay que arriesgar. Pero estamos en un momento muy jodido en lo económico, donde cada día el productor tiene menos: gana menos y tiene menos derechos. Hace años tenía un margen de 15% institucionalizado, el 50% de la lata, el 50% del formato, las ventas internacionales... y ahora todo eso no lo tenemos. Lo pagan las plataformas; pagan lo que cuesta la producción pero no lo que vale: el talento y tiempo que pones. Eso no está contabilizando.

¿Cómo consigue que no le abandone nunca la ilusión?

Bueno, el día que me abandone, lo dejaré.

¿Y volverá a la ingeniería?

Ya no. Me retiro. Ya tengo edad para jubilarme. Pero es al contrario, cada vez leo más. Ya me leo unos 50 libros al año, pero casi estoy retirado y me interesa más estar con mi familia, dedicar mucho más tiempo de lectura, pensar, escribir y con mis trabajos. Sigo con la misma ilusión, pero cada vez la renuevo.