Pablo Motos y Juan del Val cargan contra Irene Montero: “La Ley es una chapuza”

Los colaboradores de “El Hormiguero” no tardaron esta semana en hacerse eco de la polémica Ley del “solo sí es sí”. Tras la visita del cantante Raphael la mesa de colaboradores del programa que presenta Pablo Motos debatió sobre la polémica Ley promovida por Irene Montero, ministra de Igualdad. El propio presentador y Juan del Val fueron los que menos se cortaron a la hora de hablar sobre el tema: “La Ley es una chapuza”.

Tamara Falcó, Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val se sentaron con Pablo Motos, que hizo una introducción que avisaba de lo que venía: “Hasta aquí el buen rollo”. Luego lanzó el tema de manera directa y sin cortarse: “No se habla de otra cosa más que de la chapuza de la ley del sí es sí y me gustaría comentarla”.

El tema de la reducción de condenas de violadores y agresores sexuales con datos fueron el primer argumento: “Sólo en las últimas 48 horas han salido en libertad 5 personas y 14 condenados han visto reducidas sus penas”. Según el presentador, “el daño de esto es irreparable, al que le han reducido la pena no se la pueden reaumentar”. Siguiendo con los datos explicó que “solo en Madrid, la Fiscalía ha recibido más de 100 peticiones de revisión de condena. A esto, Irene Montero dice que los jueces son machistas. Serán los jueces y las juezas, porque más de la mitad de la judicatura son mujeres. En Podemos le han llamado ‘fachas con toga’. ¡Estamos en un momento flipante!”.

Cristina Pardo contextualizó el polémico tema tras Motos y de su parte añadió que “creo que nadie discute que la intención con esta ley era buena, pero hubiera sido mucho más inteligente que la primera respuesta fuera estudiarlo de la manera más urgente posible para ver si había una brecha por la que se está colando todo esto”. “A priori todo esto parece una chapuza, por lo que la salida más inteligente creo que sería ponerse manos a la obra para solucionarlo, no ponerse a decir que todos los jueces son machistas o fachas con toga. Esa salida me parece absurda”, matizó Pardo.

Juan del Val tomó la palabra para ser mucho más duro que sus compañeros: ““Para buscar una solución lo primero que tienes que reconocer es que tienes un problema. Aparte de la ineficacia y la chapuza que han hecho, está la soberbia de no admitir los consejos previos de los juristas que advirtieron que esto iba a pasar. Y ahora, cuando pasa, la única salida es cargar contra los jueces. El problema es gobernar a golpe de tuit, de pancarta, sin absolutamente ningún fondo”.

💥💥 Tremendo repaso de Pablo Motos a la Ministra Irene Montero. pic.twitter.com/dKI5j9Cxew — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 18, 2022

Motos fue poco a poco subiendo el tono, realmente molesto con el tema: “Pues mira, a mí me parece que hay cosas y cosas. Una cosa es que te equivoques en algo teniendo buena intención, pero hay cosas en las que no te puedes equivocar. Un cirujano que está operando a corazón abierto no se puede equivocar. Una persona que legisla y que hace una ley que está haciendo que ahora mismo las mujeres estén más desprotegidas por un error que no han querido escuchar, no es un error aceptable”.

“Esto es un ataque directo al Estado de Derecho. Una ministra no puede decir eso. Está acabando con uno de los poderes más importantes que existen en democracia, como es el Poder Judicial. ¡Cómo puedes acusar a los jueces de prevaricar! Es que eso en sí mismo es un delito. ¡Es algo demasiado grave! Que una ministra diga, a sabiendas, que los jueces están prevaricando me parece escandaloso”, apuntaba del Val sobre el trato a los jueces, inadmisible para Motos y Pardo.

Lo sorprendente para algunos fue la opinión de Tamara Falcó que apostilló que ella sí creía en la Ley: “Sí era necesaria, pero, cómo se ha hecho, no está nada bien. No hay razón para que Irene Montero hable así de los jueces».