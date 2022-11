Estos son los invitados a “El Hormiguero” de Pablo Motos de esta semana (21 al 24 noviembre)

Una semana más “El Hormiguero 3.0″ presentado por Pablo Motos entrevistará a las grandes estrellas nacionales e internacionales. Si en las ediciones anteriores se sentaron Joaquín Sabina, Leiva y Fernando León de Aranoa; Antonio Banderas, Alaska y Raphael para presentar sus nuevos proyectos, en los próximos cuatro días el cine y la música serán los protagonistas.

Lunes

David Verdaguer se llevó el premio a Mejor Actor de reparto por «Verano 1993»

David Verdaguer

Arranca la semana en ‘El Hormiguero’ con la visita del actor David Verdaguer. El intérprete acude al programa para hablar de “Reyes contra Santa”, película que puede disfrutarse desde el 18 de noviembre en cines. Verdaguer protagoniza esta comedia navideña, acompañado por Karra Elejalde, Adal Ramones y Karina Kolokolchykova, donde los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite protagonismo, deciden vengarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.

Paco Caballero (”Donde caben dos”) se atreve con una comedia familiar “Estoy muy acostumbrado a hacer comedias románticas, pero nunca me había lanzado a algo tan familiar. Juan Gordon, el productor de Morena Films, me propuso de repente hacer una peli de los Reyes Magos y aunque al principio no me veía muy capacitado, terminé asumiéndolo como una muy buena idea, porque en el fondo yo soy muy niño”, explicó el realizador en entrevista con LA RAZÓN.

Martes

Ana Fernández-Villaverde, "La bien querida" FOTO: Luis Díaz Luis Díaz

La Bien Querida

El martes la cantante Ana Fernández Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, acude al programa para presentar su nuevo trabajo discográfico, titulado “Paprika”, y que está disponible a la venta desde el 18 de noviembre. Este nuevo álbum de la artista apuesta por raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos.

Según Mondo Sonoro, su nuevo trabajo tiene una “alta presencia de sonidos latinos en este disco: bachata, bolero, salsa y rumba conviven en “Paprika” con el synth pop o con cortes españoles más clásicos

Miércoles

La actriz Ester Expósito en el photocall de la ceremonia de clausura del 68º Festival de Cine de San Sebastián FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Ester Expósito

El miércoles visita el plató la actriz Ester Expósito que hablará de la película de terror que protagoniza, titulada “Venus”, que se estrena el próximo 2 de diciembre. En la cinta, Expósito interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños.

Estrenada en el Festival de Sitges, la crítica destacó el trabajo de Jaume Balagueró con aires de H.P. Lovecraft y donde la actriz se convierte en la reina del grito.

Jueves

Manuel Carrasco en una visita anterior FOTO: Antena 3

La semana termina con la excelente música de Manuel Carrasco, que presentará “Corazón y Flecha”, su nuevo disco que ve la luz el 25 de noviembre. Con este álbum Carrasco pone el broche a un año inolvidable para él, en el que ha logrado convertirse en el artista español que más público ha congregado en un solo concierto en nuestro país. Ocurrió en el pasado 11 de junio cuando reunió en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a 74.345 personas.

“Corazón y flecha” es el octavo álbum de estudio con todos los temas inéditos del que hemos podido conocer “Ayer noche”, “con una letra cargada de vivencias propias y una mirada reflexiva y agradecida hacia un recuerdo pasado y un presente inaudito.”. Se trata de un disco producido por Paco Salazar