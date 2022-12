Movistar Plus+ integra FlixOlé y configura la mayor oferta de cine español

Movistar Plus+ sigue en su estela de mejorar su servicio a los suscriptores sumando a sus contenidos las mejores series, documentales, programas y películas. En este sentido y desde este 1 de diciembre de 2022, anuncia que integra a su servicio la plataforma FlixOlé, que incluye el mayor catálogo de cine español.

Gracias a este acuerdo, los clientes podrán acceder a más de 4.000 títulos desde los clásicos remasterizados hasta películas más recientes, distribuidas en populares colecciones con todos los géneros y gustos. Además, en FlixOlé han ido haciendo acopio de clásicos y especiales tan aclamados por el público como el cine quinqui, las peripecias de Pajares y Esteso, títulos para compartir en familia, joyas ocultas y largometrajes de imprescindible visionado para cinéfilos.

El servicio, accesible mediante suscripción, pone a disposición de los usuarios de Movistar Plus+ todo un listado de películas que recogen buena parte de la filmografía de directores de ayer, como José Luis Sáenz de Heredia, Benito Perojo, Jaime de Armiñán, Juan A. Bardem, Luis Buñuel, Luis Gª Berlanga o Mariano Ozores; y también nombres más contemporáneos, como Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Alejandro Amenábar, Carlos Saura, Gracia Querejeta, Isabel Coixet, Daniel Sánchez Arévalo y Fernando León de Aranoa, entre muchos otros. Según Enrique Cerezo, promotor de FlixOlé, “se trata de un gran paso que facilita el acceso al patrimonio audiovisual de nuestro país a los hogares”.

Producciones españolas, la RKO y cine europeo

Además de las producciones españolas, que incluyen series, cortometrajes y documentales, el catálogo al que accederán los usuarios de Movistar Plus+ incorpora un amplio archivo de películas de la RKO, con clásicos de Orson Welles, Howard Hawks y Alfred Hitchcock; así como una importante colección de westerns y películas europeas, muchas de éstas dirigidas por realizadores italianos como Luchino Visconti, Vittorio de Sica, Ettore Scola o Federico Fellini.

En palabras de Cerezo, “trabajamos en ofrecer un servicio de calidad. Para ello, nos adaptamos a los constantes cambios asociados a las nuevas tecnologías para que el espectador pueda disfrutar de todas las películas y series de las que disponemos. Gracias a la estrecha colaboración entre FlixOlé y Movistar Plus+ podremos llegar a multitud de usuarios y continuar creciendo”.

Esta colaboración es tan especial que FlixOlé lo celebrará lanzando algunos de los títulos más emblemáticos en su catálogo como Atraco a las tres (José Mª Forqué, 1962), El verdugo (Luis Gª Berlanga, 1963), ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1989), El crack (José Luis Garci, 1981), El día de la bestia (Álex de la Iglesia, 1995), La caja 507 (Enrique Urbizu, 2002), La noche de los girasoles (Jorge Sánchez-Cabezudo, 2006) y La dolce vita (Federico Fellini, 1960), entre otros.

¿Cómo se accede a FlixOlé dentro de Movistar Plus+?

El servicio de FlixOlé está integrado en la Home de Movistar Plus+, de manera que se podrán acceder a través de la navegación. Para acceder es necesario disponer previamente de una cuenta de FlixOlé y desde el momento en que el usuario haya iniciado sesión en el descodificador UHD, no tendrá que volver a introducir las credenciales.

En los próximos meses los clientes que no tengan contratado FlixOlé podrán realizar la contratación a través de la plataforma Movistar Plus+. FlixOlé está disponible en Smart TV, tabletas y teléfonos IOS y Android, Fire TV, Orange TV, ZapiTV, Amazon Prime Vídeo y ahora también en Movistar Plus+ o a través del ordenador, además las películas se pueden descargar para verlas sin conexión a internet en cualquier dispositivo móvil.