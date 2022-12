Este será el primer anuncio del año en televisión: “The Conductor”

Siempre asido a las tradiciones de la época como las uvas, el nacimiento y los regalos, es la emisión del primer spot publicitario en televisión. Aquellos que tengan solo 10 años no recuerdan un final y principio de año que no se reciba con una Coca-Cola. Así la conocida marca de refrescos repite estrategia y el día 1 volverá a protagonizar el primer spot del año en las principales cadenas, como lleva haciendo de forma ininterrumpida en los últimos once años. Además, la marca volverá a protagonizar la cuenta atrás al Año Nuevo con el tradicional ‘comeuvas’ durante las 12 campanadas.

En esta ocasión, Coca-Cola dará la bienvenida al 2023 de la mano del spot ‘The Conductor’, un homenaje a Queen para el que la marca se ha rodeado de siete artistas internacionales que han colaborado en una reinterpretación de la icónica ‘A Kind of Magic’. Entre los nombres que han participado se encuentran la sensación del R&B estadounidense nominada al Grammy Ari Lennox; el cantautor británico Griff; la productora turca de electro-pop Ekin Beril; Mariah Angeliq, la estrella revelación del género urbano; el cantautor y productor nigeriano Tems; el rapero y productor canadiense-indio Tesher; y la colorida y multilingüe girlband de K-Pop TRI.BE.

‘The Conductor’ es el primer contenido nacido dentro de la nueva estrategia global de su plataforma Coke Studio. Creada en Pakistán en el año 2008, se trata de un espacio común en el que la marca quiere enmarcar todas sus iniciativas relacionadas con la música y en el que dar a los artistas de todo el mundo la oportunidad de asociarse, crecer juntos y colaborar creando contenidos con los que llegar a nuevas audiencias.

Con ‘The Conductor’ y la plataforma Coke Studio, en Coca-Cola celebramos la capacidad de la música para unirnos y crear experiencias únicas e inolvidables. Dar la bienvenida al nuevo año como parte de las campanadas y como protagonistas del primer spot nos permite llevar esa Magia de la música a todos los rincones del país en una noche muy especial, señalan desde Coca-Cola.