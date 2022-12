María Castro anuncia una serie con su doble, Ana Jimeno

Los proyectos televisivos nacen de cualquier parte, incluso de las casualidades biológicas. Quién le iba a decir a una actriz famosa, que el encontrarse casualmente en Navarra con la que podría ser su gemela separadas al nacer, podría depararle un nuevo proyecto profesional. Pero María castro no es cualquier actriz.

Y es que la influencer e intérprete sorprendió en su día subiendo una foto con una chica que sorprendentemente era calcada a ella y ya la habían avisado que eran como dos gotas de agua. En aquel momento, cuando presentó a Ana Jimeno, todo se quedó en una curiosidad muy sorprendente que la actriz compartió con sus seguidores.

Sin embargo este 28 de diciembre, Día de los Inocentes mediante, María Castro ha compartido una publicación en Instagram en la que deja a la decisión de cada uno, lo que le ha deparado profesionalmente conocer a Jimeno: “Pues ya puedo contarlo! Proyecto a la vista! Y con mi doble!!!!!¡Seguro que grabáis el encuentro con mi otro yo en Pamplona!Ese con el que no contaba y con el que casi infarto, al ver un espejo acercándose a mi, cuando menos me lo esperaba, para decirme: “dicen que me parezco a ti”.Que sí, que se dice q todos tenemos un doble por ahí, pero yo pensaba que estaría en Wisconsin… y no en un pueblo Navarro”.

Según Castro, “tal fue la repercusión mediática que tuvo, y teniendo en cuenta que a ella siempre le llamo la atención esto de interpretar (por algo debemos ser iguales por fuera y por lo tanto también por dentro), que nos ha salido una serie protagonizada por las dos!!!!!!”. Y aunque la actriz asegura que no puede contar mucho todavía, si que adelanta el título: “Separadas al nacer”.

Además adelanta que “será para una plataforma, de esas de gran difusión”. A partir de ahora ambas pasarán más tiempo juntas “de cara a septiembre” con la mirada puesta en “aprender la una de la otra, y observarnos desde fuera, para aprender más de nosotras mismo desde dentro”.

“Que nervios!Y qué sorpresas y casualidades tiene la vida!#proyectos #sorpresapreguntadalavida #28diciembre@jimenoeguinoa”, compartió la actriz en su perfil, lleno de interacciones con su familia y donde, parece que de verdad, hemos visto nacer un proyecto profesional fruto de la casualidad de tener una persona tan parecida caminando por el mundo.