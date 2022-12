Las más de 150 series que terminaron en 2022 y aquellas que finalizarán en 2023

“Gracias por venir”, cantaba Lina Morgan como tema de despedida en sus espectáculos, frase que se hizo famosa incluso antes de los memes y que fue compuesta por Gregorio García Segura y Manuel Santos expresamente para ser interpretada por la actriz. Años después se utilizó para nombrar el espectáculo homenaje que se le hizo. Con esa mezcla de alegría pero sensación de adiós se siente el espectador cuando, en ocasiones antes de lo necesario y en otras más tarde de lo que debiera, una ficción a la que le tenemos cierto apego emite el último capítulo de la última temporada.

En este año 2022 a punto de terminar, han puesto punto y final a su andadura más de 150 series, algunas de las canceladas en el transcurso de este año pero que emitirán su última temporada en el año que empieza. Algunas de las ficciones llevaban con nosotros desde la década de 2000 y ya se han convertido en clásicos.

'The Walking Dead'

Así es el caso de “The Walking Dead”, la serie basada en la serie de cómics del mismo nombre de Robert Kirkman , Tony Moore y Charlie Adlardque, en 2022 terminó tras 11 temporadas. Eso sí, deja tras de sí un reguero de sangre y spin offs: “Fear the Walking Dead” (2015-presente), “The Walking Dead: World Beyond” (2020-2021) y “Tales of the Walking Dead” (2022), así como varios episodios web y videojuegos. Se han anunciado otros tres spin-offs: “The Walking Dead: Dead City” con Maggie y Negan , “The Walking Dead: Daryl Dixon con el personaje titular y una serie sin título con Rick y Michonne.

Caso aparte merece “The Ellen DeGeneres Show”, el mítico programa creado por y para la presentadora y humorista Ellen DeGeneres en emisión desde 2003 abandona la televisión tras 19 temporadas y su último programa salió al aire el 26 de mayo de 2022, aunque reposiciones y especiales lo alargaron hasta septiembre de 2022. Las causas están solapadas con el final del contrato de DeGeneres, aunque desde 2018 sobrevolaron sobre el programa acusaciones de acoso laboral y entorno tóxico en el trabajo por parte de la estrella americana.

Terminó este año “This Is Us” el drama de la NBC que ha llegado a las seis temporadas como ya había avisado su creador Dan Fogelman: “Ahí es cuando la historia de Pearson básicamente llegará a un punto final”. Abarcando múltiples generaciones de la familia Pearson y múltiples períodos de tiempo, “This is us” fue un éxito instantáneo, conectando con espectadores y críticos por igual y consiguiendo multitud de premios.

La familia de «Black-ish»

La comedia de la ABC, “Black-ish” llegó a su fin tras ocho temporadas narrando acontecimientos actuales a través de la lente de la familia Johnson, abordando la pandemia mundial, el racismo sistémico y el movimiento por la justicia social y la igualdad. “Black-ish” ha generado dos spin-offs: “Grown-ish”, protagonizada por Shahidi mientras su personaje viaja a la universidad, y la precuela “Mixed-ish”, centrada en el joven Bow y su familia birracial en la década de 1980.

Otras comedias que apagaron sus risas en 2022 fueron “Grace and Frankie” (2015), creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris para Netflix, y protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin como Grace Hanson y Frankie Bergstein, dos mujeres mayores que forman una amistad poco probable después de que sus maridos revelan que están enamorados y planean casarse; “Search Party” (2016), comedia negra creada por Sarah-Violet Bliss , Charles Rogers y Michael Showalter . Ambientada principalmente en la ciudad de Nueva York , la serie sigue a un grupo de amigos que se involucran en la búsqueda de una joven desaparecida y los eventos que resultan de su participación; y “The Last OG” (2018) creada por Jordan Peele y John Carcieri que se estrenó el 31 de marzo de 2018 en TBS. La serie sigue a un convicto liberado después de cumplir quince años que regresa a Brooklyn para descubrir que su antiguo vecindario ha cambiado y que su ex novia está criando a sus hijos con otro hombre y “Full Frontal with Samantha Bee” (2016) programa de televisión estadounidense de sátira de noticias y charlas nocturnas que se emitió en TBS.

Grandes éxitos de larga duración tuvieron su final en este año que está apunto de terminar. “Bull” (2016), serie de televisión de drama legal protagonizada por Michael Weatherly; “Animal Kingdom” (2016) serie basada en la película australiana de 2010 del mismo nombre inspirada en la familia criminal Pettingill creada por David Michôd, “Queen Sugar”, serie dramática de televisión estadounidense creada y producida por Ava DuVernay , con Oprah Winfrey como productora ejecutiva, “Ray Donovan” (2013), drama criminal estadounidense de siete temporadas creada por Ann Biderman para Showtime yq ue tras cancelarse por razones políticas estrenó película este año y “The Expanse”, (2015), basada en la serie de novelas del mismo nombre de James SA Corey , ambientada en el futuro cuando el Sistema Solar ha sido colonizado por humanos.

Dejamos para el final las cinco series que han mantenido al público en vilo durante años y que terminaron para dolor de muchos seguidores. En ellas variedad de temáticas y de personajes y razones de mayor o menor peso para ponerles fin en este 2022. Empezamos con “DC’s Legends of Tomorrow” (2016). La serie de superhéroes jóvenes que comenzó en 2016, y que nacieron como spin-off de “Arrow” y “The Flash”, sigue a un forajido viajero en el tiempo rebelde y a un variopinto grupo de héroes y villanos conocidos mientras se enfrentan a un peligro inmortal que tiene el poder para acabar no sólo con la Tierra, sino con todo el tiempo. La serie fue cancelada en abril de este año debido a los cambios que está experimentando The CW y aunque no fue planificado así, el final de su séptima temporada quedó como la conclusión de toda la trama.

Otra de las grandes pérdidas ha sido “Ozark” (2017), que no podíamos pretender que durara para siempre y que cerró con el desenlace del intento de Wendy y Marty para salvar a su familia. “Better Call Saul”, el famoso spin off de “«Breaking Bad», que este año estrenó su tercera y última temporada, es una constante entre las mejores series del año ya miremos hacia IMDB, Rotten Tomatoes o la sincera opinión de críticos y público. “The Good Fight”(2017), un derivado directo del galardonado drama legal “The Good Wife” que finalizó en 2016. El programa comienza un año después de los eventos del episodio final del programa anterior con un fraude financiero masivo que arruinó la reputación de la joven abogada Maia Rindell (Rose Leslie) al mismo tiempo que destruye los fondos de su madrina y mentora Diane Lockhart (Christine Baranski). Cerramos con la serie criminal “Peaky Blinders” (2013), que relata los crímenes cometidos por este grupo en los años inmediatos posteriores a la Primera Guerra Mundial y que se basa en la “pandilla” urbana del mismo nombre que operó en la ciudad entre las décadas de 1880 y 1910. La última temporada es sin duda la más peligrosa, violenta y política, pero los fans no están muy tristes porque se viene película.

También terminaron el año pasado una serie de programas sindicados que duraron más de 10 temporadas. Junto al fenómeno de 19 temporadas “Ellen DeGeneres” en esa lista están “Maury” (20 temporadas), “The Doctors” (14), “The Wendy Williams Show” (13) y “The Dr. Oz Show” (13). La serie de mayor duración que terminó en 2022 fue “Arthur”, que se emitió durante 25 temporadas.

Y de cara al futuro, varias series populares terminarán en 2023, incluidas “Stranger Things”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Star Trek: Picard”, “A Million Little Things”, “New Amsterdam”, “Riverdale”, “The Flash”, “Snowfall”, “Snowpiercer” , “Servant” , “His Dark Materials” y “Jack Ryan”.