El adiós definitivo a Kiko de “El chavo del 8″

Han pasado ya ocho años desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” el actor que creó y dio vida a míticas series como “El chavo del 8″ y “El chapulín colorado”. Pero sus creaciones siguen en nuestras retinas para siempre aunque a veces llegan noticias como la despedida definitiva de Carlos Villagrán de su papel de Kiko.

El actor siempre defendió su batalla por mantener vivo a ese niño malcriado y protestón que consiguió elevar al intérprete a los altares de la comedia latinoamericana y que al igual que sus compañeros saboreó las mieles del éxito en vida. Pero ya han pasado más de 50 años que Villagrán se puso por primera vez la gorra de colores y se reajustó los pantalones para sacar de quicio a todo el vecindario con sus ocurrencias.

Carlos Villagrán, con todo el dolor de su corazón anunció recientemente que es el momento de dejar ir al personaje que tantas alegrías dio al público de varios países. Y es que el actor tiene ya 78 años de edad y se encuentra preparando su gira de despedida, pues ya quiere dedicarse a descansar y llevar a cabo planes familiares para el resto de su vida, así lo dio a conocer.

«Llega el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo. Es la gira del adiós por la edad que tengo y tener oportunidad también de valerme por mí mismo. No conozco Europa y quisiera hacer un viaje por allá con mi señora». Según información revelada en el diario Mexicano El Universal, la ciudad de Phoenix sería la última que vería a Kiko cantando, bailando y haciendo algunos chistes.

«Será el mismo ‘Kiko’ que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko’, porque sería fraude para la gente», dijo el actor al diario en referencia a que nunca ha querido hacer otra cosa ya que el público siempre recibió sus interpretaciones con cariño y el personaje: “Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos”.

Kiko es uno de los personajes más queridos y recordados de “El chavo del 8″, pero tras algunas discrepancias con Bolaños sobre el personaje de Kiko, Villagrán se retiró del programa y durante muchos años mantuvo una batalla legal para obtener los derechos de poder seguir haciendo el papel del hijo de Doña Florinda.

Entre sus intentos de revitalizar algo parecido al éxito anterior, tuvo una serie en Venezuela llamada a ‘¡Ah qué Kiko!’ y cambió algunos detalles para no tener problemas legales. Tras todos estos años reconoce que podría decir adiós al personaje. «Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. «Tengo la edad para retirarme«, señaló Carlos Villagrán, quien podría con este paso al costado retomar su proyecto de escribir sus memorias.