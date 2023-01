Globos de Oro: Horario, nominados en televisión y dónde ver la gala

Este año si tendremos precuela y vuelven los Globos de Oro , por lo menos a televisión. Tras los problemas y polémicas sobre la HFPA, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y las denuncias de privilegios y favoritismo hacia los miembros de algunos estudios, se emitirán del martes 10 al miércoles 11 de enero a las 2:00 horas .

Los Premios se entregarán en una gala en The Beverly Hilton en California y estará conducida por el cómico y actor Jerrod Carmichael. Un año más, Movistar Plus+ será el encargado de traernos los Globos de Oro, que se emitirán en directo en los canales Estrenos y Series.

Como es tradicional el programa estará en la alfombra roja y contará con los comentarios en directo de Cristina Teva y Laia Portaceli y se podrá seguir por Estrenos por M+ y Series por M+. El resumen de la gala se podrá ver al día siguiente en Estrenos por M+. Este año además hay grandes series y habrá que ver qué depara la despedida de la serie ‘Better Call Saul’ (disponible en Movistar Plus+) que cuenta con dos nominaciones: Mejor drama y Mejor actor (Bob Odenkirk).

Nominados en TV:

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

-Taron Egerton, “Black Bird”

-Colin Firth, “The Staircase”

-Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

-Evan Peters, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

-F. Murray Abraham, “The White Lotus”

-Domhnall Gleeson, “The Patient”

-Paul Walter Hauser, “Black Bird”

-Richard Jenkins, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Seth Rogen, “Pam and Tommy”

Mejor actor de televisión - Comedia o musical

-Donald Glover, “Atlanta”

-Bill Hader, “Barry”

-Steve Martin, “Only Murders in the Building”

-Martin Short, “Only Murders in the Building”

-Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor serie de televisión - Comedia o Musical

-”Abbott Elementary”

-”The Bear”

-“Hacks”

-”Only Murders in the Building”

-“Wednesday”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Drama

-Jessica Chastain, “George and Tammy”

-Julia Garner, “Inventing Anna”

-Lily James, “Pam and Tommy”

-Julia Roberts, “Gaslit”

-Amanda Seyfried, “The Dropout”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Musical o comedia

-Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

-Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

-Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

-Niecy Nash-Betts, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

-Elizabeth Debicki, “The Crown”

-Hannah Einbinder, “Hacks”

-Julia Garner, “Ozark”

-Janelle James, “Abbott Elementary”

-Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Mejor serie limitada o película hecha para televisión

-”Black Bird”

-”Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-”Pam and Tommy”

-”The Dropout”

-”The White Lotus: Sicily”

Mejor película de animación

-”Pinocho, de Guillermo del Toro”

-”Marcel the Shell With Shoes On”

-”El gato con botas”

- “Red” / “Turning Red”