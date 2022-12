Vuelven los Globos de Oro: “Elvis”, “Todo a la vez en todas partes” y la nueva “Avatar” lideran las nominaciones

Una de las consecuencias directas que el #MeToo tuvo en el seno de Hollywood, además de la aparición de los coordinadores de intimidad, fue el huracán mediático que barrió los Globos de Oro. La HFPA, siglas en inglés para la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood vio resquebrajados sus propios cimientos al permitir, supuestamente, años de abusos entre sus miembros y su junta directiva. Actores como Terry Crews (”Brooklyn 99″) o Brendan Fraser (”La momia”) denunciaron la cultura de la violación y el silencio dentro de la organización y así, en una decisión histórica, la antesala de los Oscars se quedó sin gala retransmitida en televisión.

La reforma del organismo, que durante ocho décadas ha hecho brillar a lo más variopinto del star-system en sus ahora 27 categorías, regresaban este año con la promesa de renovarse o morir. De momento la decisión es tibia para volver, puesto que NBC, la cadena con la que históricamente han trabajado desde la HFPA no quiere correr riesgos: desde el domingo habitual, en horario de máxima audiencia, la cadena americana (propiedad de Universal) ha decidido trasladar la ceremonia de los 80º. Globos de Oro al martes 10 de enero, para evitar también que la gala pueda coincidir con el fútbol americano. Para anunciar a sus nominados y nominadas, los Globos de Oro han contado en esta ocasión con el cómico George López, célebre entre la comunidad latina en Estados Unidos pero desconocido más allá de sus fronteras, algo que también ocurre con el presentador de la ceremonia de este año: Jerrod Carmichael. ¿Habrá renovación? ¿Habrá riesgo? ¿Se podrán quitar de encima la etiqueta de premios mamarrachos de la temporada? Todas esas preguntas se empezaban a responder, al ritmo que iniciaba oficialmente la carrera hacia el Oscar, esta mañana en Los Angeles.

Lista completa de nominados de los Globos de Oro 2023

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

-Taron Egerton, “Black Bird”

-Colin Firth, “The Staircase”

-Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

-Evan Peters, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

-F. Murray Abraham, “The White Lotus”

-Domhnall Gleeson, “The Patient”

-Paul Walter Hauser, “Black Bird”

-Richard Jenkins, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Seth Rogen, “Pam and Tommy”

Mejor actor de televisión - Comedia o musical

-Donald Glover, “Atlanta”

-Bill Hader, “Barry”

-Steve Martin, “Only Murders in the Building”

-Martin Short, “Only Murders in the Building”

-Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor serie de televisión - Comedia o Musical

-”Abbott Elementary”

-”The Bear”

-”Hacks”

-”Only Murders in the Building”

-”Wednesday”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Drama

-Jessica Chastain, “George and Tammy”

-Julia Garner, “Inventing Anna”

-Lily James, “Pam and Tommy”

-Julia Roberts, “Gaslit”

-Amanda Seyfried, “The Dropout”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Musical o comedia

-Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

-Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

-Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

-Niecy Nash-Betts, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

-Elizabeth Debicki, “The Crown”

-Hannah Einbinder, “Hacks”

-Julia Garner, “Ozark”

-Janelle James, “Abbott Elementary”

-Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Mejor serie limitada o película hecha para televisión

-“Black Bird”

-”Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-”Pam and Tommy”

-”The Dropout”

-”The White Lotus: Sicily”

Mejor película de animación

-”Pinocho, de Guillermo del Toro”

-”Marcel the Shell With Shoes On”

-“El gato con botas”

- “Red” / “Turning Red”

Mejor película extranjera

-”RRR”

-”Argentina, 1985″

-”Close”

-”All Quiet in the Western Front”

-“Decision to Leave”

Mejor banda sonora original - Cine

-Alexandre Desplat, “Pinocho, de Guillermo del Toro”

- Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

-Justin Hurwitz, “Babylon”

-John Williams, “The Fabelmans”

.-Carter Burwell, “Almas en pena de Inisherin”

Mejor guion - Cine

-Todd Field, “Tár”

-Tony Kushner & Steven Spielberg, “The Fabelmans”

-Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

-Martin McDonagh, “Almas en pena de Inisherin”

-Sarah Polley, “Women Talking”

Mejor actriz de televisión - Drama

-Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

-Laura Linney, “Ozark”

-Imelda Staunton, “The Crown”

-Hilary Swank, “Alaska Daily”

-Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de cine - Musical o comedia

-Diego Calva, “Babylon”

-Daniel Craig, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

-Adam Driver, “White Noise”

-Colin Farrell, “Almas en pena de Inisherin”

-Ralph Fiennes, “The Menu”

Mejor dirección de cine

-James Cameron, “Avatar: The Way of Water”

-Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

-Baz Luhrmann, “Elvis”

-Martin McDonagh, “Almas en pena de Inisherin”

-Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Mejor serie de televisión - Drama

-”Better Call Saul”

-“The Crown”

-”House of the Dragon”

-”Ozark”

-”Severance”

Mejor actriz de reparto - Cine

-Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

-Kerry Condon, “Almas en pena de Inisherin”

-Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

-Dolly De Leon, “Triangle of Sadness”

-Carey Mulligan, “She Said”

Mejor canción original - Cine

-“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

-“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

-“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)”Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

-”Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor actor de televisión - Drama

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Mejor actor de reparto - Cine

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Mejor actriz de cine - Drama

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Mejor actriz de cine - Musical o comedia

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, The Menu

Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande

Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Mejor actor de cine - Drama

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Mejor película - Musical o comedia

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

Mejor película - Drama

“Avatar: The Way of Water”

“Elvis”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

* Información en elaboración.