Anabel Alonso: «No estaba ni en mi propia quiniela de ganadores de ‘‘MasterChef’’»

La presentadora, actriz y humorista Anabel Alonso ganó este lunes la primera edición de «MasterChef Especial Navidad», tras enfrentarse a La Terremoto de Alcorcón.

¿Han creado esta edición especial para que gane de una vez?

No creo. Te lo digo en serio, no estaba en las quinielas de los favoritos, pero ni entre la mía. Ha sido una sorpresa, pero el caso es que he ganado yo.

¿Qué ha sido distinto en esta edición para usted?

Tenía mucha más preparación. Nunca es suficiente, porque cuanto más estudias, menos te das cuenta que sabes. Pero por otro lado vas teniendo más mano. Mi objetivo era llegar lo más posible. Me he sorprendido mucho a mí misma por los cocinados que he hecho y las técnicas...

Se la ha visto más cómoda...

Te sientes un poco como en casa. Es como terreno conocido. Y además, en esta edición todos nos conocíamos y con muchos habíamos trabajado juntos a lo largo de nuestra vida. Por otro lado también cuando estás ahí y te encuentras haciendo los platos y los retos y las pruebas, pues quieres sacarlos adelante.

¿Se ha planteado en serio dedicarse a la cocina?

No. No digas nunca de esta agua no beberé, pero la cocina es muy exigente, muy sacrificada y requiere de plena dedicación y estudiar mucho. Cuando dé mis cenitas en casa pues haga algún alarde, pero no, no... son palabras mayores.

Puede cobrarle a la familia

No. Mi pareja y mi hijo ya bastante me han sufrido. Que tenían que probar los distintos platos y ensayos; hacer prueba y error y mis ausencias. Así que más les debo yo.

¿Ha cambiado mucho la tele desde «La Bola de Cristal»?

En esencia sigue siendo lo mismo. Ahora igual el entretenimiento tiene que enganchar más, tiene que ser más variado en la ficción, tiene que tener más ritmo, porque hay mucha oferta. En lo que sí veo diferencia, por ejemplo, es en la forma la forma de hacer ficción. Antes era, pues eso, se narraba de una manera más lenta, más estática. Ahora, afortunadamente hay muchos géneros.