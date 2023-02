La espontaneidad y dulzura de Karina en el Benidorm Fest: “La vida del artista es muy rara”

Karina deleita una vez más al público eurovisivo. Esta vez, en el Euroclub, una gala cargada de las actuaciones de todos los artistas que se quedaron a las puertas del Benidorm Fest.

La propuesta de Karina llegó de la mano de un amigo que compuso la letra de su tema “¿y porque no?”, pensó la cantante ”¿qué no es elegida? No pasa nada, porque como yo ya he estado en Eurovisión”. Relajada pero con mucha ilusión mandó su canción. Ahora en Benidorm la presenta ante un gran número de espectadores: “Igual tenemos ahí un éxito”, decía entre risas, “nunca se sabe, en este mundillo nunca se sabe...”.

La artista no tiene pensado volver a presentarse en un futuro “ha sido un regalo que me ha rejuvenecido, pero en mi agenda no esta la idea de presentarme el año que viene”, adelantaba.

La cantante, de 76 años, quedó en segundo lugar en la edición de Eurovisión de 1971 con el tema ‘En un mundo nuevo’. Un Festival que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y en el que Karina observa cambios con aquel de Dublín en el que su voz cautivó a Europa.

La gran diferencia que observa es la orquesta y coro en directo, así como el sistema de votación, ya que antes no existía el televoto, aunque “la esencia es la misma”: defender la canción entre nervios con la esperanza de ganar. “Si eres profesional y quieres hacer una carrera hay que seguir trabajando”, insistiendo en las diferentes trayectorias de los intérpretes, “La vida del artista es muy rara”, sentencia.

La canción de @KARINA_ARTISTA para el #BenidormFest2023 en el #Euroclub #LRBF2023 hace que todo el público se venga arriba 🙌🏼♥️ pic.twitter.com/Mc9Ua4ERzG — La Razón (@larazon_es) February 2, 2023

La espontaneidad y la dulzura de la cantante han cautivado a todos los presentes que no han dudado en acompañar a la artista cantando por todo lo alto. Karina ha agradecido el apoyo del público a lo largo de su carrera al presentar su tema ‘Ni galáctica, ni sideral’.