'Y ahora Sonsoles' se hace con el liderazgo entre las privadas

La batalla de audiencias entre las cadenas de la televisión española se va estableciendo cada vez más. El inicio de la nueva temporada ha provocado que las empresas de comunicación hayan apostado más que nunca por nuevos contenidos o fichajes importantes. El pasado lunes 18 de septiembre se estrenó el esperado y ansiado programa de Ana Rosa Quintana, llamado ‘TardeAR’. Lo que parecía ser un espacio innovador capaz de captar a millones de espectadores, no logró calar tanto en la audiencia obteniendo unos datos que la gran mayoría no imaginaba y así lo reflejan Barlovento Comunicación y dos30'.

La apuesta Mediaset con el nuevo espacio de Ana Rosa anotó un 11,3% de cuota de pantalla y acaparó la atención de 905.000 telespectadores. Su antecesora, ‘Así es la vida’, el programa conducido por Sandra Barneda y César Muñoz consiguió un 9,1% de share sumando 899.000 telespectadores. El concurso de Telecinco, ‘Reacción en cadena’, presentado por Ion Aramendi, tampoco obtuvo unas cifras muy elevadas ya que su share fue de 8,8%, lo que se traduce en 766.000 telespectadores.

Atresmedia es la que sigue manteniéndose en pie. A pesar de contar con las apuestas fuertes de sus principales competidoras, la empresa de comunicación ubicada en San Sebastián de los Reyes se mantiene firme con una audiencia fidelizada y prueba de ello son los datos. ‘Amar es para siempre’ apuntó un 10,2% de cuota de pantalla alcanzando a 1.004.000 telespectadores. su ficción turca de sobremesa, ‘Pecado Original’ sumó un punto más anotando un 11,2% de share y un total de 996.000 televidentes. ‘Y ahora Sonsoles’, el programa presentado por Sonsoles Ónega y la principal competidora de Ana Rosa Quintana, mantuvo la compostura demostrando no tener rival y así lo reflejan los datos los cuales afirman que anotó un 11,1% de cuota de pantalla y a 828.000 telespectadores. ‘Pasapalabra’ de nuevo volvía a liderar con un 20,1% de share y logrando casi alcanzar los 2.000.000 de espectadores (1.846.000 televidentes).

RTVE también tuvo a su audiencia. Su ficción ‘La Promesa’ fue la que más audiencia captó entre sus contenidos de la tarde anotando un 13,6% de cuota de pantalla, es decir 1.142.000 telespectadores. ‘El comodín de La 1’ no tuvo tanta suerte bajando a un 9,8% de share, 714.000 telespectadores. ‘El Cazador’ y ‘Aquí en la tierra’ tampoco corrieron la misma suerte consiguiendo obtener el primero un 11,1% de cuota de pantalla y un total de 862.000 telespectadores para bajar con la segunda a un 10,6% de share y anotando 1.029.000 televidentes.

En cuanto al horario nocturno, la noche volvía a ser de Atresmedia. Telecinco con sus ‘Cuentos Chinos’, tras una semana de emisión, no logra levantar la cabeza obteniendo un 7,1% de share y un total de 930.000 telespectadores. La temporada 13 de ‘La que se avecina’ tuvo un poco más de suerte subiendo a un 9,3% de cuota de pantalla y alcanzando a 779.000 telespectadores. Antena 3, con la visita de Carmen Machi y Karra Elejalde en ‘El Hormiguero’ anotaron un 16,6% de share y superando los 2.000.000 de telespectadores (2.167.000 en total). Su ficción turca, ‘Hermanos’ volvía a consolidarse como lo más visto en la noche apuntando un 14,9% de cuota y superando el millón de espectadores (1.271.000). La 1 con su serie ‘4 Estrellas’ tan solo obtuvo un 9,1% de share y un total de 1.192.000 televidentes para subir, con su nuevo concurso presentado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva, ‘El Conquistador’ a un 10,2% de cuota de pantalla y manteniendo la atención de 834.000 telespectadores.

En cuanto a las hermanas pequeñas fue laSexta, de Atresmedia, quien superaba a sus competidoras. ‘El Intermedio’, el espacio presentado por el Gran Wyoming anotó un 8% de share y a 1.042.000 televidentes. Aunque bajó con ‘El Taquillazo: Wanted’ a un 6,8% de share y a 593.000 televidentes, seguía siendo líder. Cuatro alcanzó con ‘First Dates’ el 8,4% de cuota de pantalla y a 1.088.000 telespectadores para bajar con ‘Volando voy: Valle de Cabuerniga’ a 6,1% de share y a 544.000 telespectadores. La 2 es la que sigue manteniéndose la última en el ranking ya que ‘El Patrón de Roma: Una megaestructura antigua’ solo consiguió un 2,8% de cuota de pantalla, un total de 345.000 televidentes; y con ‘Días de cine clásico: Pierrot el loco’, descendió a 1,9% de share consiguiendo, tan solo, 218.000 telespectadores.