Carmen Machi en 'El Hormiguero': "Del estreno de '8 apellidos vascos' salimos con sensación agridulce"

'El Hormiguero' comenzó la semana recibiendo anoche a dos reconocidos actores españoles: Carmen Machi y Karra Elejalde. Los intérpretes vuelven a coincidir en la gran pantalla para protagonizar su nueva película, titulada 'La voz del sol', que se estrena en cines el próximo 22 de septiembre.

Desde '8 apellidos vascos' no trabajan juntos ambos actores, pero aseguran mantener "el contacto". "Ha habido casi dos o tres proyectos que hemos estado cerca de trabajar juntos", desveló el vasco. A Machi le encantan trabajar con Karra "aunque es mu pesao", aseguró.

"A mí me pasa una cosa, que cuando me enfado suelto burrerías y se ríen de mí", alegó el actor en defensa propia. Para, a continuación, comentar que en '8 apellidos' "me plantó los morros y casi me asfixia: esa confianza tenemos".

¿Une igual el éxito que la adversidad?, preguntó Pablo Motos. "Hicimos una peli que fuimos súper felices. Pero cuando fuimos al estreno salimos con una sensación agridulce", confesó la actriz madrileña. "A partir de la segunda semana fue cuando pegó el ostión", apuntó el intérprete. "Fue la película más vista en este país contando las americanas", recalcó Machi.

¿Cuándo haces una peli como '8 apellidos' te encasillan en la comedia? "A mí me llamaron para la gula del norte", bromeó el intérprete vasco.

Respecto a su nuevo largometraje, 'La voz del sol', Machi contó que está basado en un libro homónimo: "El protagonista es un chaval criado por una pareja que no son sus padres durante la posguerra en Francia y que vive en una casa pudiente de neoyorquinos en Francia..." "Y se lo traen a Pamplona en San Fermines: y allí conoce su primer cigarrito, sus primeras chicas... Y le causó tal impresión España que se queda fascinao", añadió Elejalde.

La directora de la película es americana; Machi habla algo de inglés pero Karra habla "de ingles": "Yo me relacionaba con paciencia. Había un translator", explicó el actor.

¿Y cómo fueron las infancias de estos dos actores? "Siempre fui muy tímida", contó Machi; mientras que Elejalde confesó que era "un niño triste con asma, hasta que me volví pizpireto con la adolescencia".