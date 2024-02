Así fue el error técnico que paró el Benidorm Fest y provocó el enfado de Ruth Lorenzo

Durante la gala de la Gran Final del Benidorm Fest 2024, que ganó Nebulossa con su "Zorra", no estuvo exenta de algunos momentos tensos. Quizá el más comentado haya sido el que obligó a Ruth Lorenzo a parar la retransmisión y pedir disculpas. La propia artista acabó molesta por lo sucedido, y a pesar de que el público pidió que se repitiera la actuación de Almácor, la organización explicó que fueron motivos técnicos y no artísticos.

El alicantino Almácor cerró con su interpretación de "Brillos platino" la contienda final del festival español. Todo había parecido ir bien, al menos desde casa, pero tras la actuación, los presentadores Ruth Lorenzo y Marc Calderó interrumpieron la emisión televisada para entonar un mea culpa. Y es que resulta que Almácor había sido privado del efecto que le daba brillos a su persona y que era el momento más importante de la canción. Algunos si los echaron de menos tras verlos en la semifinal y lo comentaron en redes.

Durante la preparación de la final, pudimos ver al equipo técnico preparar el efecto con un dispositivo especial instalado en el techo. En seguida se hizo viral e incluso personas del equipo del cantante lo achacaron a un boicot. Rápidamente corrió como la pólvora un canto entre el público del Palau pidiendo que Almácor repitiera su tema sobre el escenario.

Al salir a explicar lo sucedido, Ruth Lorenzo y Marca Calderó lo explicaron como "un problema de pantalla, una cosa súper pequeña”. Tras pedir disculpas tuvieron que aguantar algunos abucheos entre el público, que pidieron que no se repitieran por respeto. Pero después de presentar a la siguiente actuación invitada, Camela, se pudo ver en el backstage a Ruth Lorenzo visiblemente indignada por lo sucedido.

En el vídeo se observa como la artista se revuelve molesta, niega con la cabeza y llega a decir "estas mierdas no pueden pasar". También se ha hecho viral un comentario eliminado de Josito Rude Boy, que pedía "que nos dejen actuar otra vez" tras lo sucedido. "¡El boicot de hoy, vergonzoso! Ni sparks ni visuales. Ha sido durísimo" afirmaba Josito. El comentario ya no existe. En la rueda de prensa posterior a la final, María Eizaguirre explicó que "no se ha planteado repetir la actuación. Es verdad que ha fallado, ha habido alguna cosa en otra actuación. En directo, estas cosas pasan. En la Semifinal sí que se pudo ver la actuación completa. En el programa se ha pedido disculpas. Ha sido un fallo eléctrico"