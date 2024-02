Nebulossa y su "Zorra" española se impone y gana el Benidorm Fest 2024

Final de infarto. El Micrófono de Bronce ya tiene nuevos dueños: Nebulossa ha arrasado y se ha proclamado como nuevos ganadores del Benidorm Fest 2024 y representarán a España en la 68 edición del festival de Eurovisión que acoge este año la ciudad Malmö (Suecia). En menos de 100 días, el próximo 11 de mayo, la "Zorra española" cantará ante el mundo, en la cita musical más importante del año, en la que los de Alicante tienen el reto de deslumbrar y lograr traer el Micrófono de Cristal a España.

El grupo musical ha logrado imponerse a los otros siete aspirantes que competían en la final del Benidorm Fest: María Peláe, st. Pedro, Angy Fernández, Jorge González, Sofía Coll, Miss Caffeina y Almácor, quienes se han quedado a las puertas de ganar, pero eso sí, han obtenido el reconocimiento y la ovación del público en una de las ediciones más seguidas por el público.

La gala que ha acogido el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm arrancó con una icónica actuación de Ruth Lorenzo, presentadora este año del festival, con «Dancing in the rain», canción con la que representó a Eurovisión en 2014. Junto a ella, han presentado Marc Calderó y Ana Prada, en la que también actuaron Camela y Abraham Mateo.

Esta reñida y abierta final arrancó con la actuación de la malagueña María Peláe, quien derrochó energía, emoción y pasión sobre el escenario con su propuesta musical «Remitente». Una canción con alma andaluza cargada de «historia y libertad», con una escenografía que no dejó indiferente a nadie. Tras ella, el canario st. Pedro se dejó la piel y la voz por conquistar al Palau, con su bolero «Dos extraños» que contó con una escenografía compuesta por las siluetas de cuatro bailarinas que reflejaron la sensualidad y elegancia de la melodía.

El rock llegó de la mano de Angy Fernández, una de las cantantes más reconocidas del país, quien con su canción «Sé quién soy» revolucionó a todo Benidorm y transportó a sus seguidores al año 2010, interpretando una canción llena de emoción, fortaleza y superación. Tras el rock, subió la temperatura. Jorge González cantó «Caliente», un tema al más puro estilo «SloMo» de Chanel, que hizo sudar a todo Benidorm, a España y a gran parte de Europa. Su escenografía, simulando una sauna con humo, fuego y bailarines, fue una de las favoritas de la noche para representar a España en Eurovisión.

Sin duda, otra de las canciones que deja en el recuerdo este festival, y que toma el testigo de Blanca Paloma en Eurovisión, será «Zorra» de Nebulossa. Este grupo nacido de Alicante y compuesto por Mary Bas y Mark Dasousa puso a todo el Palau en pie al grito de «zorra» y obtuvo una de las mejores acogidas del festival. Todo un himno que sin duda será el más escuchado en los próximos meses,

Por su parte, la artista catalana Sofía Coll ha cantado «HERE TO STAY» con el que ha mezclado cante y baile en una actuación que partía como favorita, pero que no logró superar a su compañeros. Eso sí, su cambio de vestuario ha sido uno de los giros más aclamados por el público espectador. Y encarando el final de la gala, la banda Miss Caffeina mostró su derroche de experiencia en un concierto que puso a todo el pabellón en pie con su canción «Bla, bla, bla». Una actuación en la que ejemplificaron cómo se viven las sombras de las opiniones ajenas, las críticas y el «hate» de las redes sociales.

Y como culmen de la noche, otro de los favoritos. El alicantino Almácor ha interpretado su trap «Brillos platino» poniendo a todo el pabellón a saltar, con unos efectos visuales que ganaron el respeto de los espectadores. Un derroche de energía, actitud y énfasis que no dejó indiferente a nadie, y que permitió al joven de Villena derrochar energía y carisma durante todo su paso por el festival.

Una actuación que no estuvo exenta de polémica, ya que la presentadora Ruth Lorenzo informó de que hubo un problema en un momento de la actuación. Mientras que el público reclamaba que se repitiera la actuación, finalmente la dirección decidió que el fallo había sido leve.

La tercera edición del Benidorm Fest se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del año en el panorama nacional. Con unas cifras de audiencia que cada año se superan, se trata de uno de los escaparates más mediáticos con el que los artistas consiguen darse a conocer o consagrarse en la industria musical.

[[H3:Los otros «Benidorm fest» de Europa]]

Paralelamente a la celebración del Benidorm Fest otros países emitían en sus respectivas televisiones los concursos musicales de los que saldrán sus representantes de Eurovisión. Por ejemplo, Noruega y su «Melodi Grand Prix» celebraba su final, mientras que en otra parte de Europa se celebraba el «Malta Eurovision Song Contest 2024». Además, también se emitió el «Vidbir» de Ucrania, festival del que salió la Kalush Orchestra, ganadores de Eurovisión en 2020.