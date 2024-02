Así fue el estallido de Manuela Trasobares que inspiró el vídeo de "Zorra" de Nebulossa

En 1996 Manuela Trasobares, icono transexual español, se sentó en un programa de televisión para hablar de la transexualidad en la sociedad española. En tan solo unos minutos la que luego sería concejala de Geldo (Castellón), revolucionó la televisión de los 90 con sus alegatos. Su lanzamiento al suelo de una copa se convirtió en un símbolo que ahora ha replicado Nebulossa en el videoclip de "Zorra" el tema que representará a España en el Festival de la Canción de Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia) y que ya tiene su versión en inglés mientras RTVE prepara en otros idiomas.

En los 90s Trasobares soltó varias frases en un programa de televisión al que fue invitada y estas palabras han logrado traspasar la pantalla quedando para la posteridad en el inconsciente de muchos. El programa en cuestión fue "Calle Vosté, Parle Vosté" del hoy extinto Canal 9 (Canal Nou) de la Comunidad Valenciana, en octubre de 1996. Invitada al programa para hablar de la transexualidad en la sociedad española de la época, al tiempo que interpretaba como mezzosoprano algún tema clásico. Trasobares no se calló y su sinceridad quebró la armonía de una época en la que algunos temas eran tabú, aún. Durante su discurso, Manuela lanza varias copas que tenía sobre la mesa con agua al suelo para mostrar su enfado y alimentada por el público en plató, al que acudió invitada por el exdirector de la revista "Tiempo", Josep Ramon Lluch

"¿Por qué la mujer no puede vestirse con toda su lujuria, por qué no hablar del sexo, por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? Durante tantos años la represión, la máscara... ¿De qué me tengo que disfrazar ahora?", gritó Manuela en la cadena autonómica. en su intervención. Destacó que fuera de nuestras fronteras era muy considerada, ya que estudió bel canto en el Conservatorio de Sofía (Bulgaria) tras terminar pintura y escultura en en las escuelas Massana y Leonardo Da Vinci de Barcelona.

"Soy de l'Empordà, de la tierra de Salvador Dalí, y he sabido desde muy pequeña lo que era el surrealismo", comenzó diciendo en su intervención. Continuó explicando que "no creo en las dictaduras, ni la de Mussolini, ni la de Franco" y "lo que hay aquí (en el programa) es verdad de la mediocridad cultural. Yo he estado cuatro años en un conservatorio en Sofia, Bulgaria, y he cantado en Bratislava. He estado en todas las ciudades de Bulgaria, y allí se me ha respetado como persona; aquí no". Y la explicación la dio: "Porque provoco. No soy una víctima".

Para rematar quiso añadir: "estamos casi en el siglo XXI, la tolerancia. A mí me encanta el poder de la individualidad, de ver a esta señora provocando, hablando de sexo. ¿Por qué no?". Enseguida se vuelve e insta a las mujeres del público sobre su transexualidad: "Queréis operaros? Luchad por ello. Luchad como yo he luchado, como han luchado todas. A mí no me lo han regalado. Me he dio ido a Bulgaria y me he pagado los estudios. Y voy a pasar por delante de quien sea. Y voy a vencer". Luego quiso interpelar al público sobre "vestir con lujuria y hablar del sexo"

Pero quizá el momento más emblemático es cerca del final, cuando Manuela ejemplificando su discurso sobre "de qué me tengo que disfrazar ahora", agarra una de las copas sobre la mesa y l atira al centro del plató ante el susto de los concurrentes. "Que no veis que nos tienen marginadas?". Para la historia de la televisión y la lucha por los derechos de los transexuales.