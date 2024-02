Así es la letra en inglés de "Zorra": ni "bitch" ni "foxy" a Eurovisión

Ni mucho ni poco dejamos de hablar del tema "Zorra" de Nebulossa, la canción que representará a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö en mayo, tras alzarse ganadora en el Benidorm Fest. Tras pasar el aprobado de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) con su letra original, ahora llega el momento de conocer cómo traducirán la letra para mostrarlo en inglés y que todo el mundo lo pueda cantar. La sorpresa, ni "bitch" ni "foxy", será "Vixen".

Y ha llegado el momento, y el dúo ha sacado el vídeo de la canción sólo tres días después de ganar. En el videoclpi podemos comprobar que han elegido la palabra "vixen" (zorra) como traducción oficial. Seguramente la elección es un acierto, tras rumorearse que podía ser la más simple "bitch" o la rebuscada "foxy" (casi "zorrita"). El vídeo es un claro homenaje a Manuela Trasobares, como ya habían adelantado el dúo Nebulossa, en la que Mery está caracterizada como Manuela, primera mujer transexual que fue concejal en España. Bas recrea la intervención de Trasobares en un programa de Canal 9, "Parle Vosté, Calle Vosté", de los años noventa, donde, además de lanzar un mensaje de liberación de las mujeres, tiró una copa al suelo y animó a quienes la apoyaban a hacerlo. De hecho, Nebulossa, en la actuación final del Benidorm Fest, lanzaron el grito "¡Tira la copa!" para despedirse. El tema está grabado en el Karaoke Valenciano "Noche de Ronda".

Esta es la letra en inglés:

I Know i'm Just a Vixen to you

My Past is Gobbling You Up

I Know I'm The Balck Sheep

The Misunderstood

The One Made of Stone

I' Know I' m Not Who You Want me to Be (I Know)

I Get It, It's Driving You Up The Wall (I Know)

But This is Just My Nature

Can't Be Bothered Changing For You

I'm in a Good Place Now

It Was Just a Matter of Time

I'm Gonna Hit the Streets

And Shout Out What I Feel

From the Rooftops

If i Head Out Solo, I'm a Bit of a Vixen

If i'm Having fun, I'm the Biggest

If I Stretch The Night Till It's Daylight

Im an Even Bigger Vixen

When I Get Waht I Want

Vixen, Vixen, Vixen

It's Never 'Cause I Deserve It

Vixen, Vixen, Vixen

Even Though I'm Taking on the World

No One Appreciates it at All

I'm in a Good Place Now

It Was Just a Matter of Time

I'm Gonna Hit the Streets

And Shout Out What I Feel

From the Rooftops

I'm in a Good Place Now

Vixen, Vixen, Vixen

Rebuilt From the Inside Out

Vixen, Vixen, Vixen

And that Vixen You Were so Scared Of

She's Been Empowering Herself

And Now She's a Picture-Perfect Vixen

Vixen, Vixen, Vixen

Who's Not Doing so Badly

Vixen, Vixen, Vixen

And Couldn't Care Less About Anything

Go Ahead, Throw Stones, If That's Your Thing

I'm a Picture-Perfect Vixen

I'm A real Woman

Vixen, Vixen, Vixen

And If I Get All Worked

Vixen, Vixen, Vixen

From Vixen, I Might Just Turn Into a Jackal

If So, You're in Trouble

I'm a Picture-Perfect Vixen

Vixen, Vixen

I'm in a Good Place Now

It Was Just a Matter of Time

I'm Gonna Hit the Streets

And Shout Out What I Feel

From the Rooftops

I'm in a Good Place Now

Vixen, Vixen, Vixen

Rebuilt From the Inside Out

Vixen, Vixen, Vixen

And that Vixen You Were so Scared Of

She's Been Empowering Herself

And Now She's a Picture-Perfect Vixen

Vixen, Vixen, Vixen