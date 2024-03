Así ha sido el debut en televisión de Juan del Val Roca

Nuria Roca y Juan del Val siempre han presumido de sus hijos, Juan y Pau y Olivia, y de permitirles seguir sus propios caminos en el sector de sus padres, escritura, periodismo y televisión, o continuar en otras disciplinas. Dos de ellos no parecen haberse decidido, pero el mayor Juan del Val Roca, acaba de demostrar que por lo menos va a intentarlo. Y es que el joven ya ha dado sus primeros pasos en la pequeña pantalla.

Pues resulta que Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón, acaba de estrenar programa en One Toro, llamado "Generación T", un espacio que ha hecho suyo a los 21 años mientras termina sus estudios de producción del instituto de RTVE. Ella misma se confesaba ilusionada el pasado 14 de febrero: "Como he contado en la presentación no vengo de una familia taurina ni me han inculcado valores en relación con esta tradición, pero me han educado desde la más profunda libertad y respeto. Y precisamente libertad es lo que me ha dado One Toro para crear “Generación T”, un espacio de entrevistas y conversaciones que estarán abiertas a muchas opiniones e historias".

En el referido programa esta semana hemos podido ver a Bertín Osborne y Roca Rey. Y entre ellos, el joven Juan del Val Roca. Contar con Bertín en mi primer programa, escuchar sus consejos de cerca y verle con Andrés fue mágico. Y juntar a Andrés con jóvenes tan cracks como Felipe Gilca, Diego Gilca y Juan del Val Roca fue tan divertido... Deseando que salga y seguir grabando». La propia Berenice compartía en sus redes sociales imágenes de ese programa.

"Que bonito empezar esta aventura de la mano de @rocarey la persona culpable de que sea aficionada, yo y tantos jóvenes... Está naciendo “Generación T” y ver que el programa que me imaginé se hace realidad es emocionante… Gracias a @onetoro.tv por pensar en mí y en general al mundo del toro porque sin haberse empezado a emitir ya me han hecho sentir que mi trabajo es necesario. Contar con @bertinosborne en mi primer programa, escuchar sus consejos de cerca y verle con Andrés fue mágico", escribía Lobatón, que luego agradecía al resto de invitados: Y juntar a Andrés con jóvenes tan cracks como @felipegegilca @diegogilca_ ( @gilcasound ) y @juandelvalroca fue tan divertido". La propia Nuria Roca le daba la "enhorabuena" a Berenice por su nuevo programa. Y su hijo replicaba: "Qué experiencia"