La asignatura pendiente: las coproducciones con Latinoamérica

El futuro de la producción audiovisual es un enigma. Pero foros como Iberseries & Platino Industria son el centro de ideas donde se dirime lo que puede pasar en 2025 con las producciones nacionales e internacionales, tendencias e incluso los retos de la industria. En la charla «Horizonte 2025: El negocio audiovisual en constante evolución», ejecutivos que están reescribiendo las reglas del juego a nivel de producción, programación y distribución de contenidos, analizaron las oportunidades y desafíos que hay por delante y los acuerdos que están cambiando el panorama global del entretenimiento. Los participantes fueron Pilar Blasco, CEO de Banijay Iberia; César Benítez, presidente de Plano a Plano, e Ignacio Corrales, CEO de Buendía Estudios, moderados por la periodista especializada Pina Mezzera, editora de «C21 Media».

En un momento en el que, según Pina «la sensación es que en América Latina ya llegó el hachazo», la periodista quiso saber en opinión de los asistentes, en qué momento se encuentra España. «Por lo que nos estamos encontrando en el sector día a día, el frenazo no ha llegado aún y hay un apetito internacional por nuestros productos que todos funcionan superbien», adelanta Blasco, que resalta el éxito de «El caso Asunta» en Netflix, una de las series más vistas en español, «Berlín» y «Ni una más». La CEO de Banijay asegura que el frenazo es «en los presupuestos» y aunque «no hemos malgastado, en el sentido de que no tenemos los presupuestos de los americanos, y eso te hace aguantar más en los mercados». Benítez aclaró que aunque no lo suframos «lo acabaremos notando» y consideró que la ficción está pasando por «un bueno momento y estamos haciendo más que nunca», pero sí reconoció que «hay un mayor control ahora de los presupuestos de producción». Desde Buendía Estudios notaron el frenazo en Latinoamérica «hace un año y pico y en España sí escuchas que hay menos decisión por parte de los clientes y del mercado», pero sin una manifestación en la práctica. Eso sí, Corrales apuntó a los próximos años «pueden ser un poco más restrictivos».

Mezzera indagó en si había cambiado el paradigma de producción y «la caída del modelo ‘originals’» está dando paso a «ventanear, coproducir y prefinanciar los proyectos» y cuestionó a los ponentes sobre si es más difícil encontrar buenas historias o la financiación para ellas. «Vivimos de contar historias», comenzó contestando Benítez, que emplazó que el primer paso «es tenerlas. Y es igual de complicado hacerlo que financiarlas». Sin embargo Blasco lo tuvo más claro: «La financiación siempre es más difícil. Historias siempre hay y tenemos buenos escritores». Otro tema sacado a relucir fue el de las coproducciones con Latinoamérica, muchas menos de las que se esperarían: «No es un socio natural. Lo que lo es, es el lenguaje que compartimos, una cultura y en algunos sitios formas de vida, pero creo que hacemos más coproducción con los europeos», matizó Pilar Blasco, y Corrales estuvo de acuerdo dada su experiencia: «No es lo mismo México que Argentina, que Chile, que Colombia, o sea, no tiene nada que ver». Sin dejar el tema, pero en un aparte, Pilar Blasco quiso romper una lanza por «todo el esquema de los incentivos fiscales en España para atraer dinero internacional, y será buenísimo para nosotros también porque a veces funcionaremos como compañías servicio de producción para ellos». Estuvieron de acuerdo los ponentes en que todavía no se ha encontrado «esa serie que nos ponga de acuerdo orgánicamente, que es lo que se espera de una coproducción», y Benítez matizó que considera que hay «un conflicto un poco de interés. Si tú eres un productor colombiano o español, da igual, y tienes dos proyectos, uno en coproducción y otro tuyo al 100%, si colocas el de la coproducción, sabes que en la plataforma X no te van a dar el otro».

Ignacio Corrales quiso destacar que hacia donde va el sector es a compartir derechos entre varias plataformas, «para que nos ayuden a financiar mejor, en esa idea de multiventana. Globales en territorios y locales en distintas ventanas. Esto nos debería dar más alternativas de financiación». Benítez, para acabar pidió «más confianza en el producto».

España y su capacidad de adaptación

►«Lo bueno que tenemos en España es la capacidad de adaptación», reseñó César Benítez en la jornada, destacando que el audiovisual «es un sector que está en constante evolución. Y además, todo pasa cada vez más deprisa. Y nosotros estamos constantemente adaptándonos a los tiempos». Explicó asimismo que hay momentos «en que todo fluye y otros más complicados, pero siempre conseguimos salir adelante, y centrarnos mucho en lo que hacemos y cómo lo hacemos». Y matizó: «Esa es nuestra ventaja, la capacidad de adaptación a lo que pasa a nuestro alrededor».