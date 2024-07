La Asociación de Críticos de Televisión anuncia los ganadores de los premios 2024

En una ceremonia celebrada la noche de este viernes, la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) anunció los ganadores de la 40.ª edición de los Premios TCA anuales de la organización, que reconocen las mejores ofertas televisivas de la temporada 2023-2024. Los ganadores fueron seleccionados por los miembros de la TCA, que son más de 230 periodistas de televisión profesionales de todo Estados Unidos y Canadá.

Entre los premiados la serie de FX y Disney+ que ha causado sensación "Shōgun", que se llevó un total de cuatro premios, incluido el premio principal: el Premio al Programa del Año. También mejor drama, programa nuevo y uno a Anna Sawa, por su interpretación de Toda Mariko. La serie, creada por Rachel Kondo y Justin Marks está basada en la novela de 1975 de James Clavell. Shōgun sigue "la colisión de dos hombres ambiciosos de mundos diferentes, John Blackthorne , un marinero inglés arriesgado que termina naufragando en Japón, una tierra cuya cultura desconocida finalmente lo redefinirá; Lord Toranaga, un daimyo astuto y poderoso , en desacuerdo con sus propios rivales políticos peligrosos; y Lady Mariko, una mujer con habilidades invaluables pero lazos familiares deshonrosos, que debe demostrar su valor y lealtad".

Otros ganadores del TCA fueron "Hacks" de HBO Max (ahora Max) , premio a mejor comedia, así como una victoria para Jean Smart, por su trabajo como la experimentada comediante Deborah Vance. Completan el reparto Hannah Einbinder y Rose Abdoo entre muchos otros. La serie explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años.

El popular "Mi bebé reno" de Netflix se llevó el premio al logro destacado en películas, miniseries o especiales, mientras que la muy promocionada serie en vivo de la plataforma "John Mulaney Presents: Everybody's In LA" se llevó el premio al logro destacado en variedad, entrevista o sketch. Los títulos de Disney+ "Doctor Who" y "Bluey" obtuvieron premios en la categoría de Logro destacado en programación familiar y Logro destacado en programación infantil, respectivamente.

Además, la serie documental de ID "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV" obtuvo el premio al logro destacado en noticias e información, y la serie de competencia asesina de Peacock, "The Traitor"s , obtuvo el premio al logro destacado en programación de realidad. Sorpresa en el galardón al Patrimonio TCA que muchos años después de su estreno y final premió a "Twin Peaks" por "su importancia e impacto perdurables". La serie de culto, creada por David Lynch y Mark Frost, debutó en ABC en 1990 y fue protagonizada por Kyle MacLachlan como el agente especial del FBI Dale Cooper, cuya investigación sobre el asesinato de la reina del baile Laura Palmer toma un giro surrealista mientras descubre una red de secretos, mentiras y maldad de otro mundo que ha envuelto a la ciudad.

Lista completa de premiados:

● Logro individual en drama : Anna Sawai ( SHŌGUN , FX)

● Logro individual en comedia : Jean Smart ( HACKS , HBO | MAX, ganadora de 2021)

● Logro destacado en Noticias e Información : QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (ID)

● Logro destacado en programación de realidad : LOS TRAIDORES (Peacock)

● Logro destacado en programación infantil : BLUEY (ganador de Disney+, 2023)

● Logro destacado en programación familiar : DOCTOR WHO (Disney+)

● Logro destacado en programas de variedades, entrevistas o sketches : JOHN MULANEY PRESENTA: EVERYBODY'S IN LA (Netflix)

● Nuevo programa destacado : SHŌGUN (FX)

● Logro destacado en películas, miniseries o especiales : Mi Bebé reno (Netflix)

● Logro destacado en drama : SHŌGUN (FX)

● Logro destacado en comedia : HACKS (HBO | MAX)

● Programa del año : SHŌGUN (FX)

● Homenajeado por logros profesionales : Andre Braugher

● Premio al Patrimonio : TWIN PEAKS