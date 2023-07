La BBC se disculpa con la capitana de Marruecos en la Copa Mundial 2023 tras una incómoda pregunta

El 20 de julio dio comienzo la Copa Mundial Femenina de la FIFA. En una rueda de prensa organizada por la propia Federación Internacional donde Marruecosera protagonista ya que se enfrentaba a Alemania, un reportero de la radiotelevisión pública británica, BBC, no dudó en realizar al seleccionador del equipo femenino marroquí, Reynald Pedros, y su capitana, Ghizlane Chebbak, una pregunta bastante inapropiada,

“En Marruecos es ilegal tener una relación gay, ¿tiene usted alguna jugadora gay en el equipo y cómo es su vida en Marruecos?”, cuestionaba el periodista ya que la legislación marroquí castiga este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo llegando a imponer penas de prisión de tres años y multas de hasta 95 euros.

La capitana se quitó el pinganillo dirigiendo una mirada a su entrenador con incredulidad. “Es una pregunta muy política, así que nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol”, respondía el representante de FIFA allí presente. “No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, déjala que responda la pregunta”, volvía a decir el reportero mostrando insistencia. Tras finalizar la rueda de prensa, la FIFA no dudó en reprender al periodista por ejecutar una pregunta tan comprometida.

Un día después de lo ocurrido, la propia BBC quiso pedir disculpas. “

Reconocemos que la pregunta fue inapropiada

. No teníamos intención de causar ningún daño”, alegaban dejando claro que no era su intención incomodar a nadie y mucho menos a la deportista y su equipo.