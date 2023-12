Broncano confiesa el precio que tiene que pagar por el regalo envenenado que le hizo Bertín Osborne

‘La Resistencia’, el espacio de MovistarPlus+ conducido por David Broncano ha vuelto a protagonizar otro momento entre cómico y surrealista además de provocar una confesión del conductor sobre un regalo que recibió en el pasado por parte de uno de sus invitados. Todo comenzó antes de recibir a la invitada, la boxeadora Tania Álvarez, cuando una fiel seguidora del programa estaba como espectadora.

Esta quiso tener un detalle con su conductor por lo que le lanzó un paquete de carne. Broncano, al ver que le habían lanzado algo fue a recogerlo del suelo. "Esto es para el caballo que me regaló Bertín Osborne", soltaba inesperadamente provocando la curiosidad de Grison quien le preguntó que estaba haciendo con él y donde lo tenía.

"Está en una finca de caballos perdiendo dinero cada mes. Pago lo mismo que pagara una hipoteca. Es que Bertín me hizo un regalo envenenado", admitió el conductor del programa de Movistar Plus+ recordando el detalle que tuvo Bertín Osborne. ‘’El caballo es precioso, pero invierto en él entre 500 o 600 euros todos los meses fácilmente. Estoy en un punto muerto porque el animal ni siquiera se puede montar", añadía

"Pero es que tampoco sé hacerlo y, encima, le queda un año para que se pueda montar. Lo tienen allí muy bien cuidado, pero cuando me dijeron lo que hay que pagar por él y que vive 35 años…Me he comprado un piso sin saberlo", concluía provocando las risas de Grison, de Ricardo Castella y de todos los asistentes en el teatro Príncipe Gran Vía.