Broncano confiesa en 'La Resistencia' el giro inesperado del destino en la historia de amor de sus padres: "Estuvo a nada de no llegar a existir"

Este lunes, el plató de La Resistencia recibió la visita de las talentosas actrices Macarena García y Ana Rujas, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre el desenlace de su nueva serie, La Mesías. La ficción, creada por Los Javis, ha capturado la atención del público con todos sus capítulos ya accesibles para los espectadores.

La entrevista, centrada en La Mesías, tuvo un inesperado giro cuando Broncano decidió compartir una historia personal que sus padres le revelaron recientemente: "El otro día me contaron mis padres, que yo no lo sabía después de 30 años, que ellos se conocieron en Madrid de marcha en el año ochenta y pico", reveló.

La anécdota continuó con detalles pintorescos: "No se dieron ni los teléfonos ni nada, pero se gustaron un poco y quedaron pasados unos días en El Retiro. Mi padre fue, pero mi madre no". Sin embargo, la trama de esta historia de amor no se detuvo ahí. Broncano compartió que, según el relato de su madre, esta se lo pensó mejor y decidió no acudir a la cita. Sorprendentemente, una semana después, se toparon por casualidad en la calle, a pesar de vivir en diferentes barrios de Madrid.

"Ahora son marido y mujer", añadió el conductor del programa, resaltando el giro del destino que llevó a sus padres a encontrarse nuevamente después de una cita fallida. La reacción de las invitadas no se hizo esperar, con Ana Rujas comentando que la historia era "muy bonita" y Macarena García destacando que "tenían que estar juntos sí o sí".