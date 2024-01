Una concursante de 'GH DUO' revela la fecha final del reality

Mediaset informaba a finales de 2023 que el nuevo año venía cargado de sorpresas. Tras el regreso de ‘Gran Hermano VIP 8’ el pasado septiembre, la empresa de comunicación ubicada en el barrio de Fuencarral adelantaba que para comienzos del 2024 también regresaría ‘Gran Hermano Dúo’ cinco años después de su primera edición.

El reality de Telecinco arrancó el pasado 11 de enero sin saber cuánto duraría pero suponiendo que un par de meses ya que como es costumbre, en marzo arrancaría ‘Superviviente 2024’. Aunque Mediaset no se ha pronunciado al respecto sí que lo ha hecho una de las concursantes de ‘GH DÚO’ sin ser consciente de ello. Se trata de Marta López, la famosa colaboradora y también participante, se encontraba hablando con algunos de sus compañeros de reality.

Marta López Instagram

López llegó a hablar del contrato que firmaron todos los participantes por separado llegando a revelar que ‘Gran Hermano DUO’ acabaría el próximo 7 de marzo. Sin embargo quiso puntualizar que el tiempo del concurso puede cambiar y en vez de durar 7 semanas podrían ser más. “Puede ser que sean siete, que sean ocho, que sean nueve...”

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas entre los fieles seguidores del formato quienes no daban crédito ya que la propia Marta aseguraba que tras el fin del concurso arrancaría el de Honduras. Algunos han aprovechado sus redes sociales para mostrar su sorpresa ya que este tipo de concursos suele durar como mucho cuatro meses y no dos.