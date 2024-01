Los concursantes de 'GH DÚO' lanzan una dura acusación sobre la organización

Las discusiones en el reality de Mediaset, ‘Gran Hermano DUO’, se están convirtiendo en las grandes protagonistas de esta segunda edición. Ya no solo en la convivencia, en los directos donde hay conexiones con plató, los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra no se cortan a la hora de cantarse las cuarenta, especialmente este martes donde el presentador de Telecinco, Ion Aramendi, ha tenido que advertir a los concursantes.

‘’A mí no me apetece que cada vez que conecto con nosotros estéis de mal rollo permanente y sobre todo si no son por cosas de convivencia o que pasan dentro de ‘GH’”, espetaba Aramendi mientras los concursantes afirmaban. "Es una cosa personal, nadie me está diciendo que diga nada. Pero creo que es fundamental que os deis cuenta que estáis en un concurso de convivencia en el que tenemos que tener mejor o peor relación pero tenéis que intentar, primero, tener cierta cordialidad. Segundo, no intentar echar en cara al otro cosas de fuera o del pasado, cada uno tiene que aguantar su palo. Es un mensaje que me sale de dentro”, continuaba diciendo el presentador vasco.

Sin embargo esta no ha sido la única represalia lanzada ya que Marc Florensa, concursante y compañero de reality de Ana María Aldón, acusó a Finito y Keroseno de ‘’no tener nada especial más allá de intentar todo el rato crear mal rollo y agredir con sus palabras’’. Al escuchar esto, Aramendi quiso cerrar el asunto aclarando ciertos puntos y más si en ellos se cuestionaba el trabajo de la organización.

‘’Esto lo cerramos ya, no lo voy a explicar más veces. Puede haber faltas de respeto, que las hay y las ha habido, pero dejad de decir que hay agresividad porque no la hay. En el momento que haya agresividad contad con que el programa va a actuar al respecto y no se va a permitir”, concluía.