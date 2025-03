¿Cuánto dinero ganó "Chiqui" en "Sálvame" y "Supervivientes"?

Almudena Martínez, más conocida como "Chiqui", marcó a una generación con su paso por "Gran Hermano 10", pero su vida ha cambiado mucho desde entonces. Tras años colaborando en programas como ‘Sálvame’ y participando en "Supervivientes", la extelevisiva ha concedido una entrevista a Lecturas donde habla sin tapujos sobre su situación económica y su deseo de volver a la televisión.

"Quiero volver, necesito volver a la televisión", afirma con rotundidad. Sin embargo, también desvela que, pese a su tiempo en pantalla, no acumuló una gran fortuna. "La gente se piensa que he ganado mucho, pero no era tanto", asegura. En "Sálvame", por ejemplo, cobraba 2.000 euros al mes, una cantidad que se reducía aún más tras pagar al representante y a Hacienda.

A diferencia de otros rostros de la televisión, Chiqui enfatiza que nunca ha tenido problemas con el fisco ni ha acumulado deudas. "Tengo todo pagado: mi casa, mi coche… No le debo nada a nadie. Monté mi negocio, pero con la pandemia me fue mal", explica.

En cuanto a su paso por "Supervivientes", la exconcursante revela que su caché tampoco fue astronómico. "En 'Supervivientes' gané 2.000 euros a la semana. Ojalá haber ganado como otros, estaría montada en el dólar", confiesa. Su estancia en Honduras se alargó más de nueve semanas, lo que habría supuesto unos 18.000 euros en total, aunque parte de esa cantidad se destinó a su representante.

A pesar de su deseo de regresar a la televisión, Chiqui es clara: "Ahora, cuando vuelva, por ese dinero no me muevo de mi casa". Con este mensaje, deja claro que su regreso dependerá de que le ofrezcan un caché más alto o un proyecto a su medida.