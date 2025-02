"Necesito volver a la televisión": Chiqui de 'Gran Hermano' sorprende con su llamativa petición

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui desde su paso por 'Gran Hermano 10', ha reaparecido en una entrevista con la revista 'Lecturas' para hablar sobre su complicada situación personal y su deseo de regresar a la televisión. La exconcursante del reality de Telecinco ha reconocido que necesita volver a la pequeña pantalla, no solo por vocación, sino también por necesidad económica debido a la batalla judicial que enfrenta por la custodia de sus hijas.

Tras su paso por 'Gran Hermano' en 2008, Chiqui se convirtió en un rostro habitual de la televisión, participando en programas y realities como 'Supervivientes'. Sin embargo, con el tiempo se alejó de los focos y comenzó a desempeñar otros trabajos, desde cajera hasta vendedora en un concesionario de coches. Ahora, su vida ha dado un nuevo giro y asegura que su prioridad es la custodia de sus hijas, una lucha que implica un elevado coste económico. "Voy a luchar ahora porque la custodia de mis hijas sea solo mía. Él no hace de buen padre. No se hace cargo. Vienen a recogerlas los abuelos, siempre están con ellos", ha explicado sobre la relación con su expareja Borja, de quien se separó hace seis años.

Jorge Javier Vázquez con Chiqui en 'Sálvame' Mediaset

El aspecto económico es otro de los motivos que la impulsan a volver a la televisión. "La pensión son 150 euros, dime tú lo que hago yo con eso. Prefiero que se meta la manutención por el culo y quedarme con las niñas yo. Quiero volver a la tele porque todo este proceso judicial es muy caro. Necesito volver", ha afirmado con indignación. Aunque Chiqui está dispuesta a reincorporarse a la televisión, tiene claro con quién no querría coincidir en un plató. "No me gustaría coincidir con nadie de la saga Sofía Suescun. Con ninguno de ellos. Ni su madre, ni su hermano, ni Kiko Jiménez", ha afirmado sin rodeos.

Por otra parte, Chiqui también ha expresado su rechazo hacia el Maestro Joao y Benita, con quien ha tenido conflictos en el pasado. "No la quiero ni ver. Se hizo famosa gracias a mí. Tendría todos los días trifulcas con ella. Le sacaría lo que no está escrito. Ha hecho cosas muy feas. No a mí, a lo que se dedica ella con la brujería y esas cosas". Asimismo, Chiqui ha revelado que ha recibido propuestas para regresar a la televisión y que, de hecho, un programa ya mostró interés en contar con ella. Se trata de 'Ni que fuéramos Shhh', aunque en su momento rechazó la oferta debido a su situación personal tras la muerte de su madre. "Ahora me estoy esperando a ver si el formato va a la pública o no, no por el dinero, sino por la estabilidad. Quiero ver qué es lo que pasa para ahora llamar yo y que sepan que quiero volver", ha comentado.

Chiqui, concursante de 'Supervivientes' Mediaset

Más allá de su conflicto legal con su expareja, Chiqui también atraviesa un complicado momento personal tras el fallecimiento de su madre. En la entrevista, ha recordado lo unida que estaba a ella y lo difícil que ha sido su pérdida. "Ha sido un proceso complicado. Sigo cuidando a mi padre yo sola, y también a mis hijas. La vida es difícil. No tengo problema en decir que he necesitado ayuda psicológica porque me alejé de todo", ha confesado. Con un mensaje emotivo, Chiqui quiso agradecer a su madre todo lo que hizo por ella. "Nunca te dije gracias por hacerme como soy. Gracias por ser mi amiga, mi confidente, mi todo. Gracias por todo lo que me cuidaste y apoyaste. Sé que desde el cielo estás ayudándome", ha concluido.