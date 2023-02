Disney anuncia el despido de 7.000 empleados, casi el 4% de su plantilla

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

El gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento The Walt Disney Company ha decidido ejecutar un recorte de 7.000 empleados, lo que supone el 3,6 por ciento de su plantilla, todo ello en un esfuerzo por mejorar sus márgenes de ganancias. Así lo ha anunciado el director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, detallando que la reestructuración de la empresa les ahorrará 5.500 millones de dólares (5.100 millones de euros) en costes, según ha informado la agencia Bloomberg.

Como parte del cambio, el director ejecutivo de Disney también ha anunciado que la empresa se reorganizará en tres divisiones: una unidad de entretenimiento que incluye sus principales negocios de cine y televisión, las cadenas deportivas ESPN y la unidad de parques temáticos, que incluye cruceros y tiendas de productos.

Estos cambios tienen como objetivo mejorar los márgenes de beneficio y se enmarcan en la transformación que la compañía ha adoptado en los últimos años y que incluyen un refuerzo de sus franquicias y el desarrollo de su plataforma de contenidos en línea, según ha detallado el propio Iger. Asimismo, los recortes responden a las pérdidas registradas por la compañía en sus servicios de streaming por la pérdida de usuarios, que se han duplicado en 2022 con respecto a 2021, con un monto que asciende a 1.050 millones de dólares (979 millones de euros). Disney es la última de las grandes empresas de contenido en streaming que ha anunciado recortes de plantilla en respuesta a la ralentización del crecimiento de abonados y al aumento de la competencia por los espectadores, según ha recogido la citada agencia.