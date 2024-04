Disney+ se apunta a los deportes en directo: estas son las competiciones que tiene hasta 2027

Después de que Netflix haya adquirido derechos para emitir la WWE y que otras plataformas de streaming hayan apuntado hacia la transmisión de los eventos en directo, le ha tocado el turno a Disney+. Así ha adquirido dos competiciones de fútbol europeo que no son desconocidas o tangenciales, dado que en ellas participan muchos equipos de LaLiga EA Sports. La plataforma tendrá los derechos hasta 2027.

De momento no hablamos de laliga española, si no que los derechos son sobre emisiones en Suecia y Dinamarca y con la UEFA. Esto abriría la puerta a posteriores negociaciones para ampliar su cartera de licencias deportivas. Actualmente ha adquirido los derechos de la UEFA Europa League y la Europa Conference League. Le quedaría la Champions League, pero las actuales son un caramelo para los suscriptores. El contrato que ha firmado Disney+ con la UEFA es para partidos de las temporadas de 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que tienen aseguradas tres temporadas de fútbol europeo de alto nivel. Y no hablamos solo de algunos encuentros, si no de toda la temporada, y para cada una, 340 partidos.

Hasta ahora los derechos de la emisión de estas competiciones los tenía la cadena de televisión TV2 en Dinamarca y la plataforma de streaming Viaplay en Suecia. De momento no se saben más detalles sobre la limitación de los derechos, pero la prensa local ya asigna exclusividad al acuerdo alcanzado por la plataforma y la UEFA. Desde Disney mencionan que están satisfechos con la operación que han realizado y por la manera en la que van a poder ofrecer un buen contenido a los apasionados del fútbol. También creen que, gracias a su plataforma, tendrán la capacidad de presentar estos importantes torneos europeos a una nueva audiencia que quizá no seguía los partidos anteriormente, explican desde Adslzone.net