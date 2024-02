'GH DUO': Adara Molinero carga contra Keroseno por defender a su madre

El pasado martes 30 de enero, durante la gala del concurso de Mediaset , ‘GH DUO’, conducida por Ion Aramendi, presentador de Telecinco, se informó a los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra que la suite volvía a ser clausurada. En un primer momento fue cerrada por el robo de chucherías y frutos secos por parte de Manuel González y Lucía Sánchez. Tras esto, el presentador informó a los concursantes que debían entregar todo el dulce que tuvieran para que se pudiera volver a abrir con el fin de que Ivana Icardi y Keroseno pudieran disfrutar de ella ya que fueron los ganadores.

Los concursantes parecían haber hecho caso de las advertencias sin embargo, el pasado martes se descubrió que uno de ellos no había entregado el dulce que tenía. Se trata de Elena Rodríguez, madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ Adara Molinero. La concursante se guardó dos onzas de chocolate, algo que no sentó nada bien a Keroseno quien no dudó en aprovechar de nuevo la gala para mostrarse fuerte.

‘’Es que no tía es como la tontería ya. La tontería de dos oncitas por hacerte la graciosa. Que estas muy graciosa. ya una vez estuviste graciosa ahora maxigraciosa, pero ya me estas dejando de hacer gracia cuando vienes a la habitación y estamos ahí, horas y horas, hablando y encima nos haces la tontería por dos onzas de chocolate nos cierren la habitación’’, decía el concursante a Elena a la vez que Icardi le decía que ‘’la compra justo se iba a hacer ese martes y que por culpa de esas onzas les han quitado la habitación’’. Rodríguez por su parte, arrepentida, le pidió disculpas a sus compañeros además de añadir que no tenía excusa por lo que había hecho.

Tras esto, Adara Molinero, al ver lo ocurrido no ha dudado en responder en redes sociales sobre lo ocurrido.

’’Vaya drama por dos cuadraditos de chocolate tendría que haberse guardado más. Ahí el chocolate es muy necesario’’, escribía la reina de los realities acompañado de un vídeo donde se puede ver a Elena y a Ivanna hablando sobre lo sucedido en los baños.