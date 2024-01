'GH DÚO' se cobra a su segundo expulsado y forma una nueva pareja

La tercera gala del reality de Telecinco, ‘Gran Hermano Dúo’, además de cobrarse a su segundo expulsado dio un giro de guión de 180 grados cogiendo por sorpresa no sólo a los telespectadores sino también a los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra. La noche comenzaba con la tensión en el ambiente ya que la expulsión se debatía entre los hermanos Finito y Keroseno y la murciana y ex participante de ‘La isla de las tentaciones’, Mayka Rivera.

Los porcentajes mostraban un sorpaso donde el segundo puesto tenía las papeletas de ser el siguiente eliminado. 27,8 %, un 50,5% y un 21,7% eran los porcentajes totales de votos. Tras unos minutos, era Keroseno, el pequeño de los hermanos, el que lograba salvarse de estar en el punto de mira dejando a su hermano y a la murciana en un duelo. Marta Flich, presentadora del formato y de Mediaset, anunciaba que era Finito quien se convertía en el segundo expulsado del concurso.

Una vez reunidos todos los concursantes, Flich volvía a conectar con ellos para informar de dos cosas: Ivana Icardi y Keroseno pasarían a ser una nueva dupla y daban comienzo las nominaciones. Sin embargo, estas nominaciones no serían exactamente iguales a las tradicionales. Las parejas y el trío se reunían en la sala de expulsión para debatir quienes de ellos se lanzaban a estar expuestos para convertirse en el tercer expulsado.

Los primeros fueron el trío formado por Manuel, Lucía y Mayka. La murciana, antes de llevarlo a suertes, quiso dejar claro que ella había estado expuesta y con un alto porcentaje por lo que lo más justo sería que ellos dos, ya que fueron salvados por la audiencia, fueran los nominados. Manuel y Lucía aceptaron alegando que así su compañera puede descansar y disfrutar esta semana sabiendo que no está nominada.

Seguidamente le llegó el turno a Marta López y Efrén. La famosa colaboradora no se lo pensó y se lanzó a la piscina colocándose en el lado de la etiqueta de nominado, algo que el que fuera tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ no rebatió mucho. Marc Florensa y Ana María Aldón también tuvieron que enfrentarse a este dilema. Ambos afirmaban no merecer estar nominados pero al final fue él quien decidió apostar por su compañera salvándola.

En penúltimo lugar le tocó a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, y Asraf Beno. Este segundo se ofreció voluntario, algo que Elena no quiso debido al cariño que le había cogido a su compañero por lo que le pidió echarlo a suertes o dejar que fuera ella quien estuviera nominada ya que es la mayor de los dos. Beno acabó protegiendo a su compañera convirtiéndose en el nominado, gesto que llevó a Elena, agradecida, a pedir el voto de salvación por su compañero.

En último lugar le tocó a la nueva pareja formada por Icardi y Keroseno. La argentina, sin pensárselo dos veces, se dirigió a su nueva compañera para pedirle que se fuera al lado de los salvados y ella exponerse ante la audiencia debido a que Keroseno venía de librarse de la última expulsión.

De esta manera los nominados pasaban a ser: Lucía, Manuel, Marta López, Marc Florensa, Asraf Beno e Ivana Icardi. Pero la cosa no quedaba aquí, aún faltaban dos sorpresas más. La prueba de inmunidad se convertía en una prueba de salvación en la que tenían que reconstruir un puzzle a oscuras en el menor tiempo posible. Icardi y Keroseno se alzaban con la victoria salvándose también de la nominación.

En último lugar, todos pensaban que el próximo jueves 1 de febrero uno de los cinco será expulsado pero lo que no se imaginaban es que la expulsión no será cosa de una sola persona sino que otra también pondrá punto y final a su aventura en ‘Gran Hermano Dúo 2’.